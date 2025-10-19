Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
Rendkívüli!

Fegyveres, álarcos rablók törtek be a Louvre-ba – értékes ékszereket vittek el

m7

Elkészült az ország legújabb hídja – mutatjuk a képeket!

1 órája
Olvasási idő: 3 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Rekordidő alatt emelték be a velencei gyalogos-kerékpáros hidat. Rendkívüli hír érkezett az M7 autópályáról: a tervezettnél 6 órával hamarabb fejeződött be a velencei gyalogos-kerékpáros híd utolsó elemeinek beemelése.
Link másolása
Vágólapra másolva!
m7kerékpáros hídautópályahídgyalogos hídforgalom

A forgalomkorlátozást feloldották, így a járművek zavartalanul haladhatnak mindkét irányban az M7-es autópályán - tájékoztat a FEOL.hu.

M7, híd, Velence
M7 hírek: pillanatok alatt elkészült a velencei híd
Fotó: MKIF

Hogy zajlott a rekordsebességű hídépítés az M7-esen?

A szombatról vasárnapra virradó éjszaka került a helyére a 193 tonnás, 80 méteres híd utolsó eleme. A szakemberek rendkívül precíz munkájának köszönhetően már vasárnap reggel 6:14-kor végeztek, lehetővé téve, hogy a forgalom a Balaton és Budapest felé ismét két sávon, zavartalanul haladhasson.

híd, M7
Beemelték a velencei hidat
Fotó: MKIF

Az MKIF reggeli közleménye szerint a szakemberek a következő hetekben is dolgozni fognak a híd éjszaka beemelt elemein, valamint a hídfők környezetének rendbetételén. Fontos hangsúlyozni, hogy

 a meglévő korlátozások mellett a régi gyalogos-kerékpáros híd továbbra is biztonságos és használható.

Ez a gyors és gördülékeny munkavégzés igazi példája annak, hogy a modern technológia és a tapasztalt szakemberek együtt milyen hatékonyan képesek kezelni a közlekedési infrastruktúra fejlesztését az M7-esen.

A hídról készült galériáért kattintson ide! 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!