Így született a Macskafogó – Öt titok, amit eddig nem tudtál a legendás magyar rajzfilmről

A Macskafogó 1986. október 2-án került a mozikba, és azonnal közönségkedvenc lett. Az egerek és macskák világát a nyugati akció- és kémfilmek hangulatával vegyítette, miközben tele volt gegekkel és ikonikus karakterekkel. Az alábbiakban bemutatunk öt kevésbé ismert érdekességet erről a kultuszfilmről.

Jelenet a Macskafogó című animációs filmből, amely máig kultuszklasszikusnak számít. Fotó: Budapest Film

A Macskafogó diadalútja: nézőcsúcs és máig tartó kultusz

1. Egy „amerikás” magyar mentette meg

A film tervét a hatóságok először túl „nyugatinak” bélyegezték, és nem engedték volna megvalósítani. Végül Joseph Sefel, a kanadai–magyar befektető vállalta a költségek fedezését, így a Macskafogó zöld utat kapott. Az ő közbenjárásával állami támogatás is érkezett, ami nélkül a film talán sosem készülhetett volna el.

2. Zenéből született a történet

Nepp Józsefet eredetileg egy dal ihlette meg: a patkányok által előadott Four Brothers című számot a Manhattan Transfer tette ismertté. A szerző eredetileg klipet akart rajzolni hozzá, ám ebből az ötletből nőtte ki magát a teljes film.

3. Nemzetközi paródia-koktél

A film szinte tobzódik a filmes utalásokban: a főcím a Star Wars ikonikus szövegét idézi, Grabowski autója James Bond kocsijaira hasonlít, Giovanni Gatto neve pedig „Macska Jánosra” utal. Emellett a sztoriban háborús, vámpíros és katasztrófafilm-elemek is felbukkannak.

4. Pionír technika és koprodukció

A gyártás során a Pannónia Filmstúdió mérnökei úttörő módszereket alkalmaztak. József Gémes például Commodore 64-en modellezte a macskák tengeralattjáróját, ami akkoriban hatalmas technikai újításnak számított. A produkcióhoz német koprodukciós partner is csatlakozott.

5. Óriási siker és kultusz

A premier évében a Macskafogó volt Magyarország legnézettebb filmje, közel 4,5 millió nézővel. Külföldön Cat City néven mutatták be, és az USA-ban is a tíz legsikeresebb animáció közé került. Azóta társasjáték, képregény, színpadi változat és még tematikus pub is született belőle, 2018-ban pedig digitálisan felújítva visszatért a mozikba.

Most kipróbálhatja, mennyire jól ismeri a filmet.