Ártó jószándék – halálos csapda is lehet a rosszul kihelyezett madáretető

A klímaváltozás és a megváltozott kertészeti szokások miatt a madarak ma már nehezebben találnak természetes táplálékot. Ezért különösen fontos, hogy a madáretető megfelelő módon és időben legyen használva – írja a KEMMA.

Fontos tisztán tartani a madáretetőket.

Fotó: Getty Images

A madáretető, ami észrevétlenül pusztítja a madarakat

Márton Vlad András ornitológus szerint a jó szándék önmagában nem elég, tudnunk kell, mikor és mivel etessünk. Ha nem megfelelő eleséget választunk, akár árthatunk is a madaraknak. A madarak etetési szokásaik alapján három csoportba sorolhatók. A magevők, mint a zöldike, csicserke vagy tengelic, főként napraforgómagot, kölest vagy vegyes magkeveréket fogyasztanak. Az etetőre ritkább vendégek is betérhetnek, például az őszapó vagy a harkályfélék. Fontos, hogy az etető kialakítása higiénikus legyen.

Olyan etetőt érdemes választani, amelyben a madarak nem állnak bele az eleségbe, így elkerülhető a fertőzés és az élelem szennyeződése.

A rendszeres, tudatos etetés segít átvészelni a madaraknak a hideg időszakot. A természetbarát hozzáállás pedig hosszú távon is támogatja a helyi madárpopulációkat.

A madarak itatása is fontos

A tartós fagyok idején a madarak számára nemcsak az élelem, hanem a folyékony víz megtalálása is létfontosságú a túléléshez. A hideg levegő ugyanis hasonló mértékű kiszáradást okoz számukra, mint a nyári hőség az embereknek, ezért télen különösen fontos a folyadékpótlás. Télen nem szükséges, hogy a madarak számára folyamatosan legyen víz, elég, ha naponta egy-két alkalommal eltávolítjuk a jeget az itatóból, és langyos vizet töltünk bele, hogy néhány órán át ihassanak.