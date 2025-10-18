Hírlevél

Madáretető

Ártó jószándék – halálos csapda is lehet a rosszul kihelyezett madáretető

54 perce
Olvasási idő: 4 perc
A tél közeledtével egyre több ember szeretné segíteni a madarakat a hideg hónapokban. A madáretető kihelyezése ilyenkor természetes gesztusnak tűnik, de nem mindegy, hogyan tesszük.
A klímaváltozás és a megváltozott kertészeti szokások miatt a madarak ma már nehezebben találnak természetes táplálékot. Ezért különösen fontos, hogy a madáretető megfelelő módon és időben legyen használva írja a KEMMA.

madáretető
Fontos tisztán tartani a madáretetőket.
Fotó: Getty Images

A madáretető, ami észrevétlenül pusztítja a madarakat

Márton Vlad András ornitológus szerint a jó szándék önmagában nem elég, tudnunk kell, mikor és mivel etessünk. Ha nem megfelelő eleséget választunk, akár árthatunk is a madaraknak. A madarak etetési szokásaik alapján három csoportba sorolhatók. A magevők, mint a zöldike, csicserke vagy tengelic, főként napraforgómagot, kölest vagy vegyes magkeveréket fogyasztanak. Az etetőre ritkább vendégek is betérhetnek, például az őszapó vagy a harkályfélék. Fontos, hogy az etető kialakítása higiénikus legyen. 

Olyan etetőt érdemes választani, amelyben a madarak nem állnak bele az eleségbe, így elkerülhető a fertőzés és az élelem szennyeződése.

 A rendszeres, tudatos etetés segít átvészelni a madaraknak a hideg időszakot. A természetbarát hozzáállás pedig hosszú távon is támogatja a helyi madárpopulációkat.

A madarak itatása is fontos

A tartós fagyok idején a madarak számára nemcsak az élelem, hanem a folyékony víz megtalálása is létfontosságú a túléléshez. A hideg levegő ugyanis hasonló mértékű kiszáradást okoz számukra, mint a nyári hőség az embereknek, ezért télen különösen fontos a folyadékpótlás. Télen nem szükséges, hogy a madarak számára folyamatosan legyen víz, elég, ha naponta egy-két alkalommal eltávolítjuk a jeget az itatóból, és langyos vizet töltünk bele, hogy néhány órán át ihassanak.

 

