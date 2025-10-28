Párja tehetetlenül nézte, ahogy elragadja a víz a magyar sportújságírót

Mint arról korábban beszámoltunk a 41 éves Török Viktor életét vesztette Szlovákiában, a Magas-Tátrában.

A Magas-Tátra hegyei között túrázott a magyar újságíró és párja

Fotó: m4sport.hu

A hegyi baleset részletei: nehéz mentés a Magas-Tátrában

A hegyimentők szerint a baleset a Téry menedékház közelében történt. Török Viktor a kijelölt túraútvonalról letérve próbált meg biztonságosabb átkelőt találni, ám megcsúszott, és a megáradt patak elragadta. A rossz időjárás miatt a mentés nehezen haladt, drónok és kutyás egységek is részt vettek a keresésben. A holttestet csak másnap találták meg, miután a vízszint csökkent.

A tragikus körülmények között elhunyt Török Viktor évekig dolgozott a Magyar Televíziónál, részt vett a Magyar Labdarúgó-szövetség, a kézilabda Európa-bajnokság és a vízilabda Eb kommunikációs munkájában is. Kollégái és barátai szerint szenvedélyes, segítőkész és mindig mosolygós ember volt.