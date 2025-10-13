Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
Rendkívüli

Két gyorsvonat ütközött Szádalmásnál, legalább százan megsérültek – videó

gasztronómia

A Magyar Divat & Design Ügynökség új fejezetet nyit a gasztronómiában

29 perce
Olvasási idő: 4 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
A gasztronómia és a design határterületeit tárja fel a Magyar Divat & Design Ügynökség új eseménye. A Creative Academy sorozat következő estjén neves szakértők beszélgetnek arról, miként válik az étkezés a kortárs vizuális kultúra és társadalmi narratíva részévé, és hogyan lehet az étel egyszerre esztétikai, filozófiai és fenntarthatósági eszköz.
Link másolása
Vágólapra másolva!
gasztronómiaBudapestesztétika

A Magyar Divat & Design Ügynökség október 14-én újabb inspiráló eseményt rendez a Creative Academy sorozat keretében. A „Terített világok – a gasztronómia és design metszéspontjai” című program a Budapest Design Week részeként, a 360 Design Budapest kiállítói terében várja az érdeklődőket a Budai Várnegyedben.

Magyar Divat & Design Ügynökség
A Magyar Divat & Design Ügynökség új eseménye a gasztronómia és design határán
Fotó: Unsplash

A beszélgetés a gasztronómia és a design határterületeit járja körül: hogyan válik az asztalterítés kulturális kijelentéssé, miként tud egy vendéglátóhely újraértelmezni térhasználatot és élményszervezést, valamint lehet-e az étel egyszerre filozófiai, spirituális és fenntarthatósági eszköz.

Inspiráló beszélgetés a Magyar Divat & Design Ügynökség szervezésében

Az est vendégei Matók Zsuzsi set designer és food stylist, Niszkács Anna, a Gerbeaud Gasztronómia ügyvezető-tulajdonosa, valamint Kárai Dávid food & visual creator lesznek. A beszélgetést Kitzinger Szonja, a Magyar Konyha Magazin főszerkesztő-helyettese moderálja.

A Magyar Divat & Design Ügynökség Creative Academy kezdeményezése célja, hogy közös platformot teremtsen a kreatív szakterületek képviselői számára, és friss, inspiráló nézőpontokat kínáljon a nagyközönségnek is. A beszélgetés után a látogatók közvetlenül kérdezhetnek a szakértőktől, így az este interaktív közösségi élményt ígér.

Helyszín: 360 Design Budapest – Budai Várnegyed, Táncsics Mihály utca 1

Időpont: 2025. október 14., 18.00–20.00

A Budapest Design Week idén is a hazai kreatívipar egyik legjelentősebb rendezvénye, ahol a Magyar Divat & Design Ügynökség központi szerepet vállal a kreatívipar fejlesztésében és a nemzetközi trendek bemutatásában.

Díjazták Magyarország legjobb éttermeit – itt kapja meg a valódi Michelin-élményt! Részletek az Origo oldalán.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!