A Magyar Divat & Design Ügynökség új fejezetet nyit a gasztronómiában

A Magyar Divat & Design Ügynökség október 14-én újabb inspiráló eseményt rendez a Creative Academy sorozat keretében. A „Terített világok – a gasztronómia és design metszéspontjai” című program a Budapest Design Week részeként, a 360 Design Budapest kiállítói terében várja az érdeklődőket a Budai Várnegyedben.

A Magyar Divat & Design Ügynökség új eseménye a gasztronómia és design határán

A beszélgetés a gasztronómia és a design határterületeit járja körül: hogyan válik az asztalterítés kulturális kijelentéssé, miként tud egy vendéglátóhely újraértelmezni térhasználatot és élményszervezést, valamint lehet-e az étel egyszerre filozófiai, spirituális és fenntarthatósági eszköz.

Inspiráló beszélgetés a Magyar Divat & Design Ügynökség szervezésében

Az est vendégei Matók Zsuzsi set designer és food stylist, Niszkács Anna, a Gerbeaud Gasztronómia ügyvezető-tulajdonosa, valamint Kárai Dávid food & visual creator lesznek. A beszélgetést Kitzinger Szonja, a Magyar Konyha Magazin főszerkesztő-helyettese moderálja.

A Magyar Divat & Design Ügynökség Creative Academy kezdeményezése célja, hogy közös platformot teremtsen a kreatív szakterületek képviselői számára, és friss, inspiráló nézőpontokat kínáljon a nagyközönségnek is. A beszélgetés után a látogatók közvetlenül kérdezhetnek a szakértőktől, így az este interaktív közösségi élményt ígér.

Helyszín: 360 Design Budapest – Budai Várnegyed, Táncsics Mihály utca 1 Időpont: 2025. október 14., 18.00–20.00

A Budapest Design Week idén is a hazai kreatívipar egyik legjelentősebb rendezvénye, ahol a Magyar Divat & Design Ügynökség központi szerepet vállal a kreatívipar fejlesztésében és a nemzetközi trendek bemutatásában.