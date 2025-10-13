Aranyat érő gyógyvíz: Így váltak a magyar gyógyfürdők a gazdaság motorjává

A magyar gyógyfürdők története nemcsak kulturális és egészségügyi örökség, hanem a gazdaság egyik láthatatlan motorja is. A termálvízkincsre épülő turizmus évente több száz milliárd forint bevételt generál, miközben munkahelyeket teremt, fejleszti a vidéki infrastruktúrát és erősíti Magyarország nemzetközi imázsát.

A magyar gyógyfürdők nemcsak kulturális örökségek,hanem jelentős gazdasági tényezők is — a termálvizek évente milliárdos bevételt hoznak Magyarországnak. Hajdúszoboszlói Gyógyfürdő

Fotó: posztos / Shutterstock

A magyar gyógyfürdők gazdasági hatásai a turizmusban

A gyógy- és wellnessfürdők iránti kereslet az elmúlt évtizedben robbanásszerűen nőtt.

A hazai fürdőkbe évente több mint 35 millió látogató érkezik — köztük egyre több külföldi, akik az orvosi kezelések, a rehabilitációs programok és a természetes gyógyulás miatt választják hazánkat.

A gyógyturizmus a teljes magyar turisztikai bevétel mintegy 15–20 százalékát adja, ami több mint 300 milliárd forint közvetlen gazdasági hasznot jelent évente.

A magyar gyógyfürdők gazdasági ereje számokban — milliárdokban mérhető egészség

A magyar gyógyfürdők nemcsak kulturális örökségek, hanem a nemzetgazdaság egyik legstabilabb pillérei. A Központi Statisztikai Hivatal (KSH) adatai szerint 2024-ben 440 fürdő működött hazánkban, közülük 103 gyógyfürdőként. Ezek együttesen több mint 35 millió látogatót fogadtak egy év alatt

— ami majdnem megegyezik Magyarország teljes lakosságának négyszeresével.

A fürdők éves összesített árbevétele 2024-ben elérte a 278,8 milliárd forintot, ami rekordnak számít. Ebből:

89,2 milliárd forint származott közvetlen fürdőszolgáltatásból,

10,7 milliárd forint gyógyászati és egészségmegőrző kezelésekből,

124,6 milliárd forint pedig a szálláshely-értékesítésből.

A Széchenyi Pihenőkártyás költés is évről évre nő: 2024-ben 22,3 milliárd forintot fizettek ki a vendégek ezen a módon, ami közel kétszerese a 2018-as értéknek.

A fürdők napi befogadóképessége 2024-re meghaladta a 838 ezer főt, a vízfelület pedig 571 ezer négyzetméter volt — ezzel a magyar fürdőszektor Európa egyik legnagyobb termál- és gyógyvízalapú infrastruktúráját működteti.

A NEAK-támogatott vendégek száma 2024-ben is 1,2 millió fő körül alakult, ami azt mutatja, hogy a fürdők nemcsak turisztikai, hanem egészségügyi szerepet is betöltenek.

A KSH szerint a fürdőkben kínált szolgáltatások köre is folyamatosan bővül:

117 helyen érhető el gyógykezelés,

199 fürdő kínál wellness-szolgáltatást,

284 helyen működik vendéglátás vagy kereskedelem,

99 fürdőben pedig szépségápolási szolgáltatás is található.

A számok egyértelműek: a magyar gyógyfürdők több mint 278 milliárd forintos éves teljesítménnyel nemcsak a turizmus, hanem a vidéki gazdaság motorjai is — minden liter gyógyvíz forintmilliárdokat mozgat meg.