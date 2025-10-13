Aranyat érő gyógyvíz: Így váltak a magyar gyógyfürdők a gazdaság motorjává

A magyar gyógyfürdők története nemcsak kulturális és egészségügyi örökség, hanem a gazdaság egyik láthatatlan motorja is. A termálvízkincsre épülő turizmus évente több száz milliárd forint bevételt generál, miközben munkahelyeket teremt, fejleszti a vidéki infrastruktúrát és erősíti Magyarország nemzetközi imázsát.
A magyar gyógyfürdők gazdasági hatásai a turizmusban
A gyógy- és wellnessfürdők iránti kereslet az elmúlt évtizedben robbanásszerűen nőtt.
A hazai fürdőkbe évente több mint 35 millió látogató érkezik — köztük egyre több külföldi, akik az orvosi kezelések, a rehabilitációs programok és a természetes gyógyulás miatt választják hazánkat.
A gyógyturizmus a teljes magyar turisztikai bevétel mintegy 15–20 százalékát adja, ami több mint 300 milliárd forint közvetlen gazdasági hasznot jelent évente.
A magyar gyógyfürdők gazdasági ereje számokban — milliárdokban mérhető egészség
A magyar gyógyfürdők nemcsak kulturális örökségek, hanem a nemzetgazdaság egyik legstabilabb pillérei. A Központi Statisztikai Hivatal (KSH) adatai szerint 2024-ben 440 fürdő működött hazánkban, közülük 103 gyógyfürdőként. Ezek együttesen több mint 35 millió látogatót fogadtak egy év alatt
— ami majdnem megegyezik Magyarország teljes lakosságának négyszeresével.
A fürdők éves összesített árbevétele 2024-ben elérte a 278,8 milliárd forintot, ami rekordnak számít. Ebből:
- 89,2 milliárd forint származott közvetlen fürdőszolgáltatásból,
- 10,7 milliárd forint gyógyászati és egészségmegőrző kezelésekből,
- 124,6 milliárd forint pedig a szálláshely-értékesítésből.
A Széchenyi Pihenőkártyás költés is évről évre nő: 2024-ben 22,3 milliárd forintot fizettek ki a vendégek ezen a módon, ami közel kétszerese a 2018-as értéknek.
A fürdők napi befogadóképessége 2024-re meghaladta a 838 ezer főt, a vízfelület pedig 571 ezer négyzetméter volt — ezzel a magyar fürdőszektor Európa egyik legnagyobb termál- és gyógyvízalapú infrastruktúráját működteti.
A NEAK-támogatott vendégek száma 2024-ben is 1,2 millió fő körül alakult, ami azt mutatja, hogy a fürdők nemcsak turisztikai, hanem egészségügyi szerepet is betöltenek.
A KSH szerint a fürdőkben kínált szolgáltatások köre is folyamatosan bővül:
- 117 helyen érhető el gyógykezelés,
- 199 fürdő kínál wellness-szolgáltatást,
- 284 helyen működik vendéglátás vagy kereskedelem,
- 99 fürdőben pedig szépségápolási szolgáltatás is található.
A számok egyértelműek: a magyar gyógyfürdők több mint 278 milliárd forintos éves teljesítménnyel nemcsak a turizmus, hanem a vidéki gazdaság motorjai is — minden liter gyógyvíz forintmilliárdokat mozgat meg.
Legnépszerűbb fürdők
A legnépszerűbb gyógyfürdők — Hévíz, Hajdúszoboszló, Bükfürdő, Sárvár és a budapesti fürdők — egész városokat tartanak el. Hévízen például a lakosság döntő része közvetlenül vagy közvetve a gyógyturizmusból él.
A fürdők nemcsak szálláshelyeket, vendéglátóhelyeket és szolgáltatókat tartanak fenn, hanem az egész régió gazdaságát dinamizálják.
Az uniós támogatások és állami fejlesztési programok révén az elmúlt húsz évben több mint száz fürdő újult meg. Ezek a beruházások nemcsak turisztikai, hanem energetikai szempontból is fontosak: a termálvíz hőenergiáját egyre több helyen használják fűtésre, ezzel csökkentve a települések energiafüggőségét.
A magyar gyógyfürdők tehát egyszerre jelentenek gazdasági erőforrást, környezeti lehetőséget és nemzeti értéket. A magyar gyógyfürdők története ma már nemcsak a múlt dicsőségét őrzi, hanem a jövő egyik legfenntarthatóbb gazdasági ágazatát is képviseli — a gyógyvíz valóban aranyat ér.
Az Origo korábban a gyógyfürdők történetéről és egészségügyi hatásairól is beszámolt.