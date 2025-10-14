Ha ismeri ezeket a trükköket, olcsóbban juthat be a magyar gyógyfürdőkbe

A magyar gyógyfürdők története azt mutatja, hogy a termálvizek nemcsak gyógyítanak, hanem közösségi élményt is adnak. Ma azonban egyre több látogató keresi a módját, hogyan élvezheti mindezt kedvezőbben. Szerencsére van néhány bevált tipp és trükk, amivel a fürdőzés nem kerül vagyonokba — még a legnépszerűbb helyeken sem.

A magyar gyógyfürdők története ma is folytatódik — a látogatók egyre több trükkel és kedvezménnyel élvezhetik olcsóbban a gyógyvizek varázsát.

Fotó: Airpixel - Drone imagery / Shutterstock

Amivel olcsóbbak lehetnek a magyar gyógyfürdők - Zsigmondy kártya

A Zsigmondy Klubkártya akár 20–50 százalék kedvezményt ad a fővárosi gyógyfürdőkben — például a Széchenyiben, a Gellértben vagy a Lukácsban. Az éves díja mindössze 3 000 forint, és már néhány látogatás után megtérül. 2025-től digitális formában is elérhető, így online lehet követni a pontokat és akciókat.

A klubtagok gyakran kapnak extra kedvezményeket, például félárú belépőt hétköznapokra vagy ingyenes szauna-használatot — így még kedvezőbben élvezhetik a magyar gyógyfürdők szolgáltatásait.

Beutalóval az egészségért

A társadalombiztosítás (NEAK) számos gyógyfürdő-kezelést támogat, például a súlyfürdőt, iszappakolást vagy gyógymasszázst. Ezek szakorvosi beutalóval akár ingyenesen vagy 1 000 forint alatt is igénybe vehetők a szerződött fürdőkben, például Hévízen, Hajdúszoboszlón vagy Budapesten.

Évente több kúra is kérhető, kezelésenként 15–20 alkalommal, így a páciensek akár több tízezer forintot spórolhatnak a gyógyulás során.

Egyéb tippek az olcsóbb fürdésért

Az első szabály: A legtöbb gyógyfürdő hétköznap reggel vagy délután kínál olcsóbb belépőt, mint hétvégén.

Sok helyen (például Hévízen, Hajdúszoboszlón vagy Sárváron) délelőtti vagy „esti jegy” is elérhető, ami akár 30–40 százalékkal kedvezőbb.

A második trükk a kedvezménykártyák és bérletek használata. Sok fürdő csatlakozott országos programokhoz, például a Magyar Turisztikai Ügynökség vagy a Szép-kártya akcióihoz, amelyekkel jelentős összegeket lehet megtakarítani. Emellett a legtöbb helyen helyi lakosoknak, diákoknak, nyugdíjasoknak és családoknak is kínálnak külön belépőárakat.

Érdemes figyelni a szezonon kívüli időszakokat is. Télen vagy kora tavasszal sok gyógyfürdő csökkenti az áraikat, miközben a szolgáltatások változatlanul magas színvonalúak maradnak.

A nagyobb fürdőkomplexumok, például a Széchenyi vagy a Gellért, gyakran hirdetnek akciós napokat, amikor a teljes ár töredékéért lehet bejutni.

A harmadik hasznos tipp a csomagajánlatok kihasználása. Egyes szállodák és panziók saját gyógyfürdői belépőt tartalmaznak a szobaárban — így a vendég szinte „ingyen” fürdőzhet. Hévízen, Bükfürdőn vagy Zalakaroson sok ilyen együttműködés működik, ahol a szállás és a fürdőbelépő együtt olcsóbb, mint külön-külön.