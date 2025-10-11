Retró képeken a magyar gyógyfürdők, amik visszahozzák a gyerekkor illatát

A magyar gyógyfürdők mindig is többek voltak, mint egyszerű pihenőhelyek — a múlt században a közösségi élet, a gyógyulás és a kikapcsolódás színterei voltak. A gőzölgő termálmedencék, a színes napernyők és a nevető arcok mind egy olyan korszakot idéznek, amikor a fürdők a mindennapokból való kiszabadulást jelentették. A retró képek most újra felidézik ezt a különleges világot, ahol a víz, a napfény és a derű volt a legfontosabb.

Egy pillanat a múltból: a magyar gyógyfürdők, ahogy nagyanyáink és nagyapáink ismerték őket.

Fotó: Fortepan / Gyollai Jánosné

Retró hangulatban — a magyar gyógyfürdők aranykora képekben

A retró fotók megidézik a korszak hangulatát: fürdőruhás családok, kacsázó gyerekek és nevető arcok a Széchenyiben, Hévízen vagy Hajdúszoboszlón. A gőzölgő víz, a kőmedencék és a napernyők mind azt a korszakot idézik, amikor a magyar gyógyfürdők egyszerre jelentettek pihenést, gyógyulást és a nyár legjobb pillanatait. Ma már nosztalgiával nézünk vissza ezekre az időkre — de a víz, ami mindent összeköt, ugyanaz maradt.

