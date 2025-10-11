Hírlevél

retró

Retró képeken a magyar gyógyfürdők, amik visszahozzák a gyerekkor illatát

16 perce
Olvasási idő: 3 perc
A régi idők hangulatát idéző képek most új életre kelnek. A magyar gyógyfürdők aranykora nemcsak a pihenésről, hanem a közösségről, az élményekről és a nyár gondtalan pillanatairól szólt. Ezek a fotók visszarepítenek abba a korszakba, amikor a termálvíz mellett mindenki megtalálta a maga békéjét.
retrógyógyfürdőkorszak

A magyar gyógyfürdők mindig is többek voltak, mint egyszerű pihenőhelyek — a múlt században a közösségi élet, a gyógyulás és a kikapcsolódás színterei voltak. A gőzölgő termálmedencék, a színes napernyők és a nevető arcok mind egy olyan korszakot idéznek, amikor a fürdők a mindennapokból való kiszabadulást jelentették. A retró képek most újra felidézik ezt a különleges világot, ahol a víz, a napfény és a derű volt a legfontosabb.

Egy pillanat a múltból: a magyar gyógyfürdők, ahogy nagyanyáink és nagyapáink ismerték őket.
Fotó: Fortepan / Gyollai Jánosné

Retró hangulatban — a magyar gyógyfürdők aranykora képekben

A retró fotók megidézik a korszak hangulatát: fürdőruhás családok, kacsázó gyerekek és nevető arcok a Széchenyiben, Hévízen vagy Hajdúszoboszlón. A gőzölgő víz, a kőmedencék és a napernyők mind azt a korszakot idézik, amikor a magyar gyógyfürdők egyszerre jelentettek pihenést, gyógyulást és a nyár legjobb pillanatait. Ma már nosztalgiával nézünk vissza ezekre az időkre — de a víz, ami mindent összeköt, ugyanaz maradt.

Kattintásra galéria nyílik!

Galéria: Magyarország gyógyfürdői régen – retro fotók
1/22
Árpád fejedelem útja (Újlaki rakpart), Lukács fürdő – 1905

 

