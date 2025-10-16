Minden, amit érdemes tudni a magyar gyógyfürdők varázslatos világáról

A magyar gyógyfürdők története az ókori rómaiakkal kezdődött, akik már Pannonia provincia idején fürdőket építettek Aquincumban. A régészeti leletek szerint a római katonák és polgárok nemcsak tisztálkodásra, hanem társasági és gyógyító célokra is használták ezeket a fürdőket. A középkorban a kolostorok és királyi udvarok őrizték tovább a fürdőkultúrát, majd a török korban virágzott fel újra Budán — a Rudas, a Király és a Császár fürdők ma is ennek az időszaknak az élő emlékei.

A magyar gyógyfürdők a múlt hagyományait és a jelen lehetőségeit egyesítik — gyógyítanak, munkahelyet teremtenek és élményt adnak.

Fotó: posztos / Shutterstock

A Monarchia idején a gyógyfürdőzés társadalmi eseménnyé vált. A Széchenyi, a Gellért és a Lukács fürdők nemcsak orvosi központként, hanem társasági találkozóhelyként is működtek. A századforduló aranykora hozta el a „fürdőévadok” fényét, amikor az arisztokrácia, a művészek és a politikai elit egyaránt itt töltötte nyarait.

A magyar gyógyfürdők ekkor váltak a nemzeti identitás részévé — ma pedig világszerte ismert turisztikai márkanévnek számítanak.

A gyógyvizek bizonyított egészségügyi hatásai

A magyar gyógyfürdők gyógyvizeinek összetétele rendkívül változatos, és mindegyik más-más betegségre kínál enyhülést. Magyarországon több mint 1 300 gyógyvízforrást tartanak nyilván, melyek közül közel 200-at hasznosítanak rendszeresen.

A kénes vizek csökkentik az ízületi gyulladást és javítják a porcok állapotát.

A kalcium- és magnéziumtartalmú forrásvizek erősítik a csontokat, csökkentik a csontritkulás tüneteit.

A szénsavas és hidrogén-karbonátos vizek serkentik a vérkeringést, tágítják az ereket, ezért szív- és érrendszeri problémákra is ajánlottak.

A jódos, brómos vizek bőrbetegségek és pajzsmirigy-panaszok esetén hatékonyak.

A radonos források stresszoldó és idegnyugtató hatásúak, segítenek az alvászavarok enyhítésében is.

A meleg víz önmagában is gyógyít: ellazítja az izmokat, javítja a keringést, fokozza az anyagcserét és segíti a méregtelenítést.

Ezért a fürdőkben alkalmazott kezelések — mint a súlyfürdő, iszapkezelés vagy inhalációs kúra — az orvosi terápiák fontos, természetes kiegészítői.

A magyar gyógyfürdők gazdasági hatása — a gyógyvíz aranyat ér

A gyógyturizmus Magyarországon nemcsak kulturális örökség, hanem gazdasági erőforrás is. A gyógy- és wellnessfürdők évente több mint 35 millió látogatót fogadnak, és a teljes turisztikai bevétel 15–20 százalékát adják — ez több száz milliárd forintot jelent évente.