Így lett Magyarország a lenyűgöző gyógyvizek birodalma

A magyar gyógyfürdők története szorosan összefonódik a Kárpát-medence különleges földtani adottságaival. A vékony földkéreg és a vulkáni eredetű területek miatt több mint 1300 regisztrált gyógyvízforrás tör fel az országban. Ezek a természetes források évszázadok óta szolgálják az emberek egészségét, regenerációját és kikapcsolódását.

A magyar gyógyfürdők története évszázadokon átívelő hagyományt őriz — a gyógyvizek ereje ma is világszerte híres. (Széchenyi Gyógyfürdő)

Fotó: csikiphoto / Shutterstock

A gyógyvíz gazdag ásványianyag-tartalma miatt segít a mozgásszervi, bőr- és keringési betegségek enyhítésében.

A termálfürdők azonban nemcsak a gyógyulás helyszínei, hanem a közösségi élet és a kultúra részei.

A magyar gyógyfürdők története

A magyar gyógyfürdők története az ókori rómaiakkal kezdődik. A Pannonia provincia területén, különösen Aquincumban (mai Óbuda), a Kr. u. 2. században hatalmas fürdőkomplexumokat építettek. Ezek nem csupán tisztálkodási célokat szolgáltak, hanem a társas élet központjai voltak.

A római fürdők fejlett vízvezeték-rendszerrel, fűtött medencékkel és gőzfürdőkkel működtek. A római katonák és polgárok már ekkor felismerték a termálvíz gyógyító erejét – ezzel lefektetve a magyar fürdőkultúra alapjait, amely máig meghatározó.

A magyar gyógyfürdők története évszázadokon átívelő hagyományt őriz — a gyógyvizek ereje ma is világszerte híres. (Gellért Gyógyfürdő)

Fotó: Giorgio Rossi / Shutterstock

A római civilizáció bukása után a fürdőkultúra visszaszorult, főként vallási okokból. A középkori Magyarországon a higiénia háttérbe szorult a lelki megtisztulással szemben, bár a kolostorokban és királyi udvarokban tovább élt a gyógyító vizek használata. A középkori fürdők egyszerűek voltak, de előkészítették a terepet a későbbi, virágzó fürdőkultúra számára.

A magyar gyógyfürdők története évszázadokon átívelő hagyományt őriz — a gyógyvizek ereje ma is világszerte híres. (Hajdúszoboszlói Gyógyfürdő)

Fotó: posztos / Shutterstock

A török fürdők aranykora Budán

A török kori fürdők Budapesten a magyar gyógyfürdők történetének egyik legizgalmasabb fejezete. A 16–17. századi oszmán megszállás idején a fürdőkultúra újra virágzásnak indult.

A törökök a víz megtisztító erejét vallási és egészségügyi okokból is tisztelték, így több fürdőt építettek a budai hőforrásokra.

A Rudas, Király, Rác és Császár fürdők ma is működnek, megőrizve a török építészet kupolás formáit és nyolcszögű medencéit. Ezek a fürdők a keleti hangulatot idézik, és különleges hidat képeznek múlt és jelen között. A budai gyógyvizek megbízható hőmérsékletű, ásványi anyagban gazdag forrásai miatt a törökök idején Budapest már fürdővárossá vált.