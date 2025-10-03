Világraszóló sikert aratott a magyar influenszer

A magyar influenszer, Piskor Fanni, szőlész-borászmérnök és borszakértő, a minőségi borfogyasztás népszerűsítésével került a nemzetközi figyelem középpontjába. Bár tanulmányai miatt nem tudott személyesen részt venni a spanyolországi díjátadón, a zsűri 150 pályázó közül választotta be a világ legjobb öt boredukációs tartalomgyártója közé - számol be a ZAOL.

Nemzetközi díjjal ismerték el a magyar influenszer munkáját - Illusztráció

Fotó: Unsplash

Magyar influenszer a világ élvonalában

Fanni „Borozz Fannival” nevű Instagram-oldalát 2018-ban indította, amelyen mára közel 14 ezer követője van.

Egyes bejegyzései azonban sokkal szélesebb közönséget érnek el, akár 60 ezer emberhez is eljutnak.

Követői között nemcsak magyarok, hanem amerikai, brit és más európai borkedvelők is megtalálhatók.

Tartalmai között megtalálhatók borvidéki élmények, edukációs videók és borkoktél-receptek is. Több mint két éve a Lidl Magyarország borszakértőjeként dolgozik, ahol a boredukáció mellett az utóbbi időszakban a borkoktélok népszerűsítése kapott hangsúlyt.

