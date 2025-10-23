Itt a leleplezés! Ennyien voltak valójában Magyar Péter háborús menetén

Deák Dániel szerint Magyar Péter október 23-i rendezvénye korántsem volt akkora siker, mint ahogyan azt a szervezők és a résztvevők szerették volna láttatni.

Deák Dániel szerint Magyar Péter rendezvénye csupán 35 ezer embert vonzott a Hősök terére.

Fotó: Csudai Sándor

A politológus így fogalmazott Facebook-posztjában:

Nem telt meg a Hősök tere Magyar Péter rendezvényére. Bizonyítékként mellékelek egy fotót. A kép 17 óra 4 perckor készült, Magyar Péter ekkor már bőven a színpadon beszélt. Bárki könnyedén kiszámíthatja a mapchecking segítségével, hogy hányan voltak a rendezvényén. Mindössze 35 ezren.

Deák szerint ez a szám különösen alacsony, ha a Békemenethez hasonlítjuk:

Ezért is nevetséges, amikor Magyar Péter a számokról beszél. Ez csupán 35 ezer ember. A Békemeneten ennél sokkal többen voltak! A Békemenet résztvevőinek száma sokszorosa volt a háborús menetének. Így a 35 ezres létszám egyértelműen kudarcnak számít.

Deák Dániel szerint Magyar Péter rendezvénye kudarc

A bejegyzéshez mellékelt fotón a Hősök tere látható, amelyen Deák Dániel szerint jól látható, hogy a tér távolról sem telt meg teljesen a Tisza Párt eseményén. A politológus szerint a Magyar Péter által hangoztatott számok túlzások, a valóság viszont szerinte „kiábrándítóan üres kép”.