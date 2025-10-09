Magyar Péter idegösszeomlása zajlik a szemünk előtt?

A Politikai Hobbista eheti epizódjában az eddigi legdurvább, tényleg abszolút sehol másutt nem látható videórészlete kerül bemutatásra a törzsnézők számára.

Valamint a következő kérdésekre kapunk választ:

- Puzsértól, a gyűlölet nagymesterétől eleve nehéz lett volna komolyan venni a “Megbékélés menetét”. De miről is szólt végül?

- Magyar Péter teljesen idegbe jött az adatbotránytól?

- Vajon mit jelent Orbán Viktor számára régi cseh szövetségese, Andrej Babis választási győzelme?

- Mi történik Nagy-Britanniában, ami egész Európának, így nekünk is óriási figyelmeztetés?

További exkluzív felvételek, groteszk humorral, a visszatérő rovatokban:

A “Világpanoráma” az "Orvos vagy mérnök?” és a “Paliwood” című, rendszeresen jelentkező rovatokban ezúttal is exkluzív. videó tartalmakat látunk, helyenként rémisztő, felháborító, helyenként humoros, groteszk jelenetekkel.