Magyar Péter idegösszeomlása zajlik a szemünk előtt?

A Politikai Hobbista eheti epizódjában az eddigi legdurvább, tényleg abszolút sehol másutt nem látható videórészlete kerül bemutatásra a törzsnézők számára.
Valamint a következő kérdésekre kapunk választ:
- Puzsértól, a gyűlölet nagymesterétől eleve nehéz lett volna komolyan venni a “Megbékélés menetét”. De miről is szólt végül?
- Magyar Péter teljesen idegbe jött az adatbotránytól?
- Vajon mit jelent Orbán Viktor számára régi cseh szövetségese, Andrej Babis választási győzelme?
- Mi történik Nagy-Britanniában, ami egész Európának, így nekünk is óriási figyelmeztetés?
További exkluzív felvételek, groteszk humorral, a visszatérő rovatokban:
A “Világpanoráma” az "Orvos vagy mérnök?” és a “Paliwood” című, rendszeresen jelentkező rovatokban ezúttal is exkluzív. videó tartalmakat látunk, helyenként rémisztő, felháborító, helyenként humoros, groteszk jelenetekkel.