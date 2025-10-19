Vészjelzés a Magyar Postától: Ön is érintett lehet!

A Magyar Posta tájékoztatása szerint a 2017. július 24. előtt kiadott, visszavonásig érvényes meghatalmazások 2025. december 31-én lejárnak. Közel 400 ezer címhelyen összesen mintegy 2 millió meghatalmazást kell megújítani, különben a jogosultság automatikusan megszűnik - írja a BEOL.hu.

Magyar Posta: közel 2 millió meghatalmazás járhat le év végéig

Fotó: Wikipedia

Mire jó a postai meghatalmazás?

A meghatalmazás lehetővé teszi, hogy valaki más – például ismerős vagy családtag – átvegye a címzett nevére érkező:

leveleket, csomagokat, nyugdíj- vagy utalványokat, hivatalos iratokat, időgarantált küldeményeket, értékküldeményeket, táviratokat, valamint a vakok írását. A legtöbben a teljes körű, minden küldeménytípusra érvényes meghatalmazást részesítik előnyben.

Hogyan lehet megújítani a postai meghatalmazást?

A Magyar Posta lehetőséget biztosít mind online, mind személyes megújításra:

Online megújítás: az ÉnPostám regisztráció és hitelesítés után pár kattintással elvégezhető. Ezzel a meghatalmazásokat a Posta bevonása nélkül is kezelhetik.

Személyes megújítás: a Posta honlapjáról letölthető nyomtatvány kitöltésével és leadásával intézhető.

A Magyar Posta figyelmeztet:

A Magyar Posta kéri az ügyfeleket, hogy

a torlódások elkerülése érdekében ne hagyják az utolsó pillanatra a megújítást.

A határidő elmulasztása esetén a meghatalmazás automatikusan megszűnik, így a jogosultság a küldemények átvételére megszűnik.