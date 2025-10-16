Újabb magyar sikerek: triplázott Magyarország a nemzetközi megmérettetésen

Újabb világszínvonalú magyar sikerek születtek, ezúttal Kazahsztánban. Az itt megrendezett TurkicSkills versenyen három aranyéremmel zártak a magyar versenyzők és szakértők.

A Kazahsztánban, Aktau városában megrendezett TurkicSkills versenyen a türk nyelvű országok fiatal szakemberei mérték össze tudásukat. Magyarország meghívott vendégként vett részt, és mindhárom versenyszámban, amelyben indult, aranyérmet szerzett – újabb magyar sikerek születtek egy nemzetközi versenyen.

A kiváló teljesítmény mögött három szakma állt: az autószerelő kategóriában Tánczos Bence versenyző és Őri Péter szakértő, a szoftverfejlesztő kategóriában Horváth Dávid versenyző és Stefán Kornél szakértő, míg a webfejlesztő kategóriában Győrfi Marcell versenyző és Sisák Zoltán szakértő értek el aranyérmet.

Ezek az eredmények egyértelműen mutatják, hogy a magyar szakképzés tudása, módszertana és felkészültsége világszínvonalú

– írta bejegyzésében Varga-Bajusz Veronika, a Kulturális és Innovációs Minisztérium felsőoktatásért, szak- és felnőttképzésért, fiatalokért felelős államtitkára.