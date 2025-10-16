Hírlevél

Újabb magyar sikerek: triplázott Magyarország a nemzetközi megmérettetésen

Három aranyéremmel tértek haza a magyar fiatal szakemberek a TurkicSkills versenyről. A magyar sikerek újabb bizonyítékai annak, hogy a szakképzés itthon világszínvonalú eredményeket hoz. A diákok és szakértőik ismét a legjobbak közé emelték hazánkat.
Újabb világszínvonalú magyar sikerek születtek, ezúttal Kazahsztánban. Az itt megrendezett TurkicSkills versenyen három aranyéremmel zártak a magyar versenyzők és szakértők.

Újabb magyar sikerek, ezúttal egy Kazahsztánban rendezett nemzetközi megmérettetésen

Kiváló teljesítményt nyújtottak a magyarok, ezúttal Kazahsztánban

A Kazahsztánban, Aktau városában megrendezett TurkicSkills versenyen a türk nyelvű országok fiatal szakemberei mérték össze tudásukat. Magyarország meghívott vendégként vett részt, és mindhárom versenyszámban, amelyben indult, aranyérmet szerzett – újabb magyar sikerek születtek egy nemzetközi versenyen.

A kiváló teljesítmény mögött három szakma állt: az autószerelő kategóriában Tánczos Bence versenyző és Őri Péter szakértő, a szoftverfejlesztő kategóriában Horváth Dávid versenyző és Stefán Kornél szakértő, míg a webfejlesztő kategóriában Győrfi Marcell versenyző és Sisák Zoltán szakértő értek el aranyérmet.

Ezek az eredmények egyértelműen mutatják, hogy a magyar szakképzés tudása, módszertana és felkészültsége világszínvonalú

 – írta bejegyzésében Varga-Bajusz Veronika, a Kulturális és Innovációs Minisztérium felsőoktatásért, szak- és felnőttképzésért, fiatalokért felelős államtitkára.

 

