A tiszás tömegkép valószínűleg módosított vagy számítógéppel generált a Photoshop Detector szerint

Magyarország

Halálos betegség Magyarországon! Kórházban a fertőzött férfi

Hihetetlen, de igaz — maláriával fertőződött egy baranyai lakos. A malária régóta a trópusi országok rettegett betegsége, mégis felbukkant Magyarországon is, ami komoly figyelmeztetés lehet mindenkinek, aki külföldre utazik.
A Járványügyi és Infekciókontroll Főosztály legfrissebb jelentése szerint 2025 októberében egy 28 éves, líbiai származású férfi maláriával fertőződött meg Baranya vármegyében. A betegség importált eredetű volt, mivel a férfi a lappangási időszakban Líbiában tartózkodott, és ott kapta el a kórokozót, a Plasmodium falciparumot. A malária szúnyogok által terjed, és a világ számos trópusi országában még ma is súlyos közegészségügyi problémát jelent – írja a BAMA.

A malária szúnyogok által terjed, és már Magyarországon is megjelent
A malária szúnyogok által terjed, és már Magyarországon is megjelent Fotó: RUSLANAS BARANAUSKAS/SCIENCE PHO / RBU

A malária terjedése szúnyogokhoz köthető, pontosabban az Anopheles fajhoz, amely a kórokozót a csípés során juttatja az emberi szervezetbe. Bár a betegség hazánkban ritka, a globális felmelegedés miatt egyre gyakoribb, hogy trópusi kórokozók Európában is megjelennek.

Mik a malária tünetei?

A malária tünetei általában a csípést követő 6–40 nap múlva jelentkeznek.

A leggyakoribb panaszok:

  • magas, 40–41 °C-os láz és hidegrázás
  • erős izzadás és izomfájdalom
  • fénykerülés, hányás, hasi görcsök
  • máj- és lépmegnagyobbodás
  • sápadtság, sötét színű vizelet

Kezelés nélkül a betegség súlyos szövődményeket okozhat, például idegrendszeri károsodást vagy vérszegénységet. Ezért minden, trópusi országban járt személynek ajánlott orvosi vizsgálatot kérnie, ha lázas tüneteket tapasztal.

Miért fontos most beszélni a maláriáról?

A malária Magyarországon továbbra is rendkívül ritka, de a mostani eset rámutat arra, mennyire fontos a megelőzés és az utazási higiénia. A WHO adatai szerint évente több mint 200 millió ember fertőződik meg világszerte, főként Afrikában és Délkelet-Ázsiában.

A szakemberek szerint az utazóknak érdemes malária-megelőző gyógyszert szedniük, valamint szúnyogriasztó szereket használniuk a trópusi országokban.

Harc a szúnyogok ellen drónokkal

A technológiai fejlődés új reményt adhat a malária elleni küzdelemben. Afrikában már drónokat vetnek be a szúnyogok tenyészőhelyeinek feltérképezésére és irtására.

Itt olvashat róla bővebben, hogyan segít a mesterséges intelligencia a betegségek visszaszorításában.

 

