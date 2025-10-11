Lélegzetelállító fotókon mutatjuk a 24 éves Mária Valéria hidat

A Mária Valéria hidat – akárcsak a Szabadság hidat – Feketeházy János tervezte, építését pedig 1894 februárjában kezdte meg a Cathry Szaléz vezette hídépítő vállalat. A Mária Valéria híd a főhercegnőről, I. Ferenc József és Erzsébet királyné leányáról kapta a nevét, a névadáshoz a király személyes engedélye is szükséges volt.

A Mária Valéria-híd, a háttérben az Esztergomi vár

Fotó: Shutterstock / Shutterstock

A Mária Valéria híd mementónak számít

A második világháborúban a híd súlyosabb károsodást szenvedett, 1944. december 26-án a visszavonuló német csapatok stratégiai megfontolásokból felrobbantották a három középső nyílást. A rombolás nyomai több mint fél évszázadon át láthatók maradtak, mementóként idézve a híd történelmének egyik legsötétebb fejezetét.

A Mária Valéria híd újjáépítésének kérdése először 1964-ben került hivatalosan napirendre, de a két ország között csak 1998-ban született meg a miniszteri szintű megállapodás, amelyet egy évvel később, 1999. szeptember 16-án követett a híd újjáépítéséről, valamint a kapcsolódó infrastrukturális létesítmények megvalósításáról szóló kormányközi egyezmény.

A beruházás összértéke elérte a 19,4 millió eurót. Felmerült, hogy megváltoztatják a híd nevét „Barátság hídra”, hogy a név ne utaljon az Osztrák–Magyar Monarchia korszakára, azonban ezt végül nem tették meg.

Az újjáépítés 2000-ben kezdődött, majd az ünnepélyes átadásra 2001. október 11-én került sor Orbán Viktor magyar miniszterelnök, Mikuláš Dzurinda szlovák miniszterelnök és Günter Verheugen, az Európai Unió bővítésért felelős biztosának részvételével.

A két ország miniszterelnökei, Orbán Viktor és Robert Fico szeptember 28-án mondtak beszédet a Mária Valéria híd átadásának 130. évfordulója alkalmából, erről az Origo is írt.

