bank applikáció

Teljesen lehalt az MBH Bank applikációja – ellenőrizze!

Több ügyfél is jelentette, hogy leállt az MBH Bank mobilalkalmazása és a webes felület is akadozik.
Pénteken több ügyfél is arról számolt be, hogy nem tud belépni az MBH Bank applikációba, és a bank webes felülete is akadozik az Index információi szerint. 

Leállt az MBH Bank applikációja
Fotó: Unsplash

Nem mindenkit érint az MBH Bank applikációjának leállása

Az érintettek a Downdetector platformon is jelezték a problémát, a legtöbben az online bankolás és a mobilbank használata során ütköztek hibába. Az MBH Bank szerint a rendszer egészében nem érintett. 

 

