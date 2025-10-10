Teljesen lehalt az MBH Bank applikációja – ellenőrizze!

Pénteken több ügyfél is arról számolt be, hogy nem tud belépni az MBH Bank applikációba, és a bank webes felülete is akadozik az Index információi szerint.

Leállt az MBH Bank applikációja

Nem mindenkit érint az MBH Bank applikációjának leállása

Az érintettek a Downdetector platformon is jelezték a problémát, a legtöbben az online bankolás és a mobilbank használata során ütköztek hibába. Az MBH Bank szerint a rendszer egészében nem érintett.