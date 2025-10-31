Ők az ország új példaképei – az MCC társadalmi díj nyerteseinek története megrázta az egész országot

Az MCC társadalmi díj átadóján idén is olyan kiemelkedő teljesítményeket díjaztak, amelyek példát mutatnak kitartásból, értékteremtésből és emberségből. A gálát a Budapest Music Centerben rendezték, ahol az MCC égisze alatt működő Highlights of Hungary díjátadó 2025 közönségszavazásának győzteseit hirdették ki.

Az MCC társadalmi díj idei győztesei a Budapest Music Center színpadán vették át elismerésüket a Highlights of Hungary díjátadó 2025 gálán. Fotó: Gyurkovits Tamas

Három inspiráló történet az MCC társadalmi díj nyertesei mögött

A több mint 140 ezer beérkezett szavazat az esemény történetének eddigi legnagyobb közönségaktivitását jelentette. Az idei év három fődíjasa: Kapu Tibor magyar űrhajós, Kalányos Ottó katolikus pap és az Örökké Haza projekt.

„Hatalmas megtiszteltetés, hogy ennyien rám szavaztak. A Highlights of Hungary és az MCC elismerése számomra annak a bizonyítéka, hogy az űrkutatás üzenete – a tudás, a kitartás és a közösség ereje – valóban megérintette az embereket” – nyilatkozta Kapu Tibor, aki az elmúlt években az egyik leginspirálóbb magyar tudományos szereplővé vált.

A Highlights of Hungary nem klasszikus értelemben vett díj, hanem egy szellemi védőháló, amely az értékteremtő magyar példákat emeli a középpontba. A programot működtető Mathias Corvinus Collegium (MCC) célja, hogy az ország minden szegletéből bemutassa azokat az embereket és kezdeményezéseket, akik a mindennapi hősiességükkel inspirálnak másokat.

A fődíjak mellett hat különdíjat is átadtak az MCC támogatásával. Elismerést kapott többek között dr. Obádovics J. Gyula, aki generációkat tanított meg szeretni a matematikát, Bán Mór (Bán János író), aki a magyar történelmi regényt hozta divatba, valamint a Baltazár Színház, amely a fogyatékkal élő színészek tehetségét viszi színpadra.

A díjazottak között szerepelt továbbá Porkoláb Ferenc, a népi iparművészet mestere, Bojti Andrea gyermekpszichológus, és a Magyar Állami Operaház különdíjasa, aki szülőket segítő podcastjével nyújt kapaszkodót családoknak.

Az idei évad nagykövetei — Borbás Marcsi, Kapás Boglárka, dr. Kőnig Róbert, Szabadfi Szabolcs és Ember Márk — közös értékként a kitartást és a hiteles példamutatást emelték ki.