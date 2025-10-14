Megtréfálhat minket az időjárás, mutatjuk, mire számítson!

Ma észak felől erősen megnövekszik a felhőzet, de záporeső csak elszórtan (főleg északon) fordul elő. Az északi, északnyugati szél megélénkül.

16 fok körül alakul a hőmérséklet.

Szerdán eleinte erősen, majd közepesen felhős lesz az ég, és elszórtan alakulnak ki záporok.

11 és 16 fok közötti értékeket mérhetünk.

Csütörtökön reggel ködfoltok képződnek, melyek megszűnése után változóan felhős idő valószínű, csapadék nélkül.

14-15 fok körül tetőzik a hőmérséklet.

Pénteken változóan rétegfelhős, részben napos, nyugodt őszi idő várható.

Reggel 2, délután 16 fok körül alakul a hőmérséklet.

(Köpönyeg.hu)