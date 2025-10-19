Forradalmi kutatás a melanóma kezelésében – mit jelentenek az áttétek különbségei?

A melanóma az egyik legveszélyesebb bőrdaganat, mert gyorsan képez áttéteket, amelyek sokszor a kezelés ellenére is tovább növekednek. A HCEMM kutatói a bőr pigmentet termelő sejtekből kiinduló daganatok áttéteit elemezték, hogy kiderítsék, mennyire hasonlítanak egymásra a szervezet különböző pontjain megjelenő daganatok - tájékoztat az Egészségkalauz.

Rákkutatás: Hogyan változnak a melanóma áttétei?

Fotó: Pexels

Melanóma: Molekuláris különbségek az áttétekben

A vizsgálatok meglepő eredményt hoztak: ugyanannak a betegnek az áttétei fehérjeszinten annyira eltérhetnek egymástól, hogy néha szinte semmi közük nincs a kiindulási tumorhoz. Bár mikroszkóp alatt az áttétek morfológiailag azonosnak tűnnek,

a sejtek belső működésében jelentős eltérések mutathatók ki.

A kutatók modern módszerekkel – tömegspektrometriás fehérjeanalízissel és RNS-szekvenálással – térképezték fel a sejtek működésének részleteit. Kiderült, hogy bizonyos áttétekben a mitokondriumok, az energiatermelésért felelős sejtszervecskék, eltérő aktivitással működnek.

Pankotai Tibor, a kutatócsoport vezetője szerint

egyes daganatokban a sejtek anyagcseréje fokozott, ami rövidebb túléléssel járhat,

ugyanakkor növelheti az immunterápiákra adott válasz hatékonyságát. Ez rámutat arra, hogy a melanóma kezelése során a személyre szabott terápiák kiemelten fontosak.

A melanóma kezelésében nem létezik mindenki számára univerzális gyógymód.

Az áttétek molekuláris különbségeinek feltérképezése lehetővé teszi, hogy a jövőben a terápiát a daganat egyedi jellemzőihez igazítsák, növelve ezzel a kezelés hatékonyságát és a betegek túlélési esélyeit.