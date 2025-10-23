Itthon forradalom, Melbourne-ben olimpia zajlott 1956-ban – remekeltek a magyar sportolók

Az 1956-os melbourne-i olimpia minden addiginál feszültebb légkörben zajlott. Amikor október 23-án kitört a forradalom, a legtöbb magyar sportoló még Magyarországon volt. A vízilabdázók Budapesten edzettek, miközben a közeli utcákon tankok dübörögtek. A futók és atléták a tatai edzőtáborban hallották a robbanásokat és a rádióból érkező híreket a harcokról.

A melbourne-i olimpia többek között az aranyérmes magyar vízilabda-válogatott játékosa, Zádor Ervin vérző szemöldöke miatt emlékezetes

A melbourne-i olimpia a „véres pólómeccsről” is emlékezetes

A magyar sportolók közül sokan napokig nem tudtak kapcsolatba lépni családjukkal. Voltak, akik a harcok közben élelmet osztottak vagy sebesülteket segítettek, mások az edzőtáborokban várták bizonytalanul, mi lesz az országgal – és velük.

November elején a forradalmat véresen leverték. A sportolók közül többen látták, ahogy a szovjet tankok bevonulnak Budapestre, és az utcákon égő házak mellett próbáltak kijutni az edzésekre. Amikor végül kiderült, hogy a magyar csapat mégis elindulhat az olimpiára, sokan sírva búcsúztak – nem tudták, milyen országba térhetnek majd vissza, ha visszatérnek egyáltalán.

A magyar delegáció 111 sportolóból állt – 91 férfiból és 20 nőből –, akik 13 sportágban versenyeztek, beleértve a Stockholmban megrendezett lovas számokat is, mivel az ausztrál hatóságok karanténszabályai nem engedték be az állatokat az országba.

Az indulás előtt még az is felmerült, hogy a csapat nem utazik el, de végül november 16–19. között, több csoportban, Bécsen keresztül repültek Ausztráliába. A gépeken csend honolt, mindenki az otthon maradt szeretteire gondolt. A legtöbb sportoló alig aludt, nem evett rendesen, és fizikailag is kimerült volt, mégis kötelességének érezte, hogy részt vegyen a versengésben Magyarországért.

A magyar csapat a melbourne-i olimpián kimagaslóan teljesített: 9 arany-, 10 ezüst- és 7 bronzérmet szerzett, ezzel a Szovjetunió, az Amerikai Egyesült Államok és Ausztrália után a negyedik helyen végzett az éremtáblázaton.

Kiemelkedett Keleti Ágnes, aki négy arany- és két ezüstérmével minden idők egyik legeredményesebb magyar olimpikonjává vált. Benedek György, Kovács József és Rozsnyói Sándor is dobogóra állhatott, rámutatva, hogy a bizonytalan idők sem törték meg a sportolói elhivatottságot.