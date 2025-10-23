Itthon forradalom, Melbourne-ben olimpia zajlott 1956-ban – remekeltek a magyar sportolók

Az 1956-os melbourne-i olimpia minden addiginál feszültebb légkörben zajlott. Amikor október 23-án kitört a forradalom, a legtöbb magyar sportoló még Magyarországon volt. A vízilabdázók Budapesten edzettek, miközben a közeli utcákon tankok dübörögtek. A futók és atléták a tatai edzőtáborban hallották a robbanásokat és a rádióból érkező híreket a harcokról.
A melbourne-i olimpia a „véres pólómeccsről” is emlékezetes
A magyar sportolók közül sokan napokig nem tudtak kapcsolatba lépni családjukkal. Voltak, akik a harcok közben élelmet osztottak vagy sebesülteket segítettek, mások az edzőtáborokban várták bizonytalanul, mi lesz az országgal – és velük.
November elején a forradalmat véresen leverték. A sportolók közül többen látták, ahogy a szovjet tankok bevonulnak Budapestre, és az utcákon égő házak mellett próbáltak kijutni az edzésekre. Amikor végül kiderült, hogy a magyar csapat mégis elindulhat az olimpiára, sokan sírva búcsúztak – nem tudták, milyen országba térhetnek majd vissza, ha visszatérnek egyáltalán.
A magyar delegáció 111 sportolóból állt – 91 férfiból és 20 nőből –, akik 13 sportágban versenyeztek, beleértve a Stockholmban megrendezett lovas számokat is, mivel az ausztrál hatóságok karanténszabályai nem engedték be az állatokat az országba.
Az indulás előtt még az is felmerült, hogy a csapat nem utazik el, de végül november 16–19. között, több csoportban, Bécsen keresztül repültek Ausztráliába. A gépeken csend honolt, mindenki az otthon maradt szeretteire gondolt. A legtöbb sportoló alig aludt, nem evett rendesen, és fizikailag is kimerült volt, mégis kötelességének érezte, hogy részt vegyen a versengésben Magyarországért.
A magyar csapat a melbourne-i olimpián kimagaslóan teljesített: 9 arany-, 10 ezüst- és 7 bronzérmet szerzett, ezzel a Szovjetunió, az Amerikai Egyesült Államok és Ausztrália után a negyedik helyen végzett az éremtáblázaton.
Kiemelkedett Keleti Ágnes, aki négy arany- és két ezüstérmével minden idők egyik legeredményesebb magyar olimpikonjává vált. Benedek György, Kovács József és Rozsnyói Sándor is dobogóra állhatott, rámutatva, hogy a bizonytalan idők sem törték meg a sportolói elhivatottságot.
A női tornában Magyarország ezüstérmet szerzett az összetett csapatversenyben, míg a kéziszercsapat-versenyben aranyérmet nyert a Szovjetunió előtt. A magyar tornászok, köztük Keleti Ágnes, Köteles Erzsébet és Korondi Margit, lenyűgözték a világot eleganciájukkal, technikai tudásukkal és mentális erejükkel.
A melbourne-i olimpia legemlékezetesebb eseménye a magyar–szovjet férfi vízilabda-elődöntő volt, amelyet később „vér a vízben” meccsként emlegettek. A budapesti események után a két nemzet között óriási volt a feszültség. A mérkőzésen Zádor Ervin szemöldökét egy szovjet játékos ütése felhasította, és a vérző sportoló képe bejárta a világsajtót. A magyar csapat 4–0-ra győzött, majd a döntőben Jugoszlávia legyőzésével megszerezte az aranyérmet.
Ez a győzelem a sporton túlmutatott: a magyar nemzeti önbecsülés jelképévé vált. A világ szemében a medence vize nemcsak a sportért, hanem a szabadságért folytatott küzdelmet is tükrözte.
A versenyek lezárulta után sok magyar sportoló nehéz választás előtt állt: hazatérjenek a szovjet megszállás alatt álló országba, vagy új életet kezdjenek külföldön.
Több tucat sportoló döntött az utóbbi mellett, köztük vívók, atléták, edzők és tornászok. A hazatérők számára sem volt könnyű a visszailleszkedés – politikai kihallgatások, bizalmatlanság és korlátozott lehetőségek vártak rájuk.
A sportvezetés később felismerte, hogy a tragikus politikai helyzet és a sportolói „elvándorlás” hosszú távon alááshatja az ország sportdiplomáciáját. Ennek hatására a hatvanas évektől fokozatosan enyhültek a külföldi versenyekkel és a sportkarrierrel kapcsolatos korlátozások.
A melbourne-i olimpia nem csupán sporttörténeti esemény, hanem morális tanulság is. A magyar sportolók sikerei a világ figyelmét újra Magyarországra irányították – nem a politika, hanem az emberi tartás erején keresztül.
A híres vízilabda mérkőzés a hidegháborús korszak egyik ikonikus pillanata lett, a tornászok diadala pedig a magyar nők sporttörténetének mérföldköve.
Az 1956-os olimpia így nemcsak érmeket, hanem történeteket, példaképeket és legendákat hagyott örökül. A magyar sportolók bebizonyították, hogy a kitartás, a méltóság és a szabadság iránti vágy még a legnehezebb időkben is győzelmet hozhat. További történelmi témájú cikkeket a Múlt-kor történelmi magazin weboldalán olvashatnak.