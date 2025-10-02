A rózsaszín október jegyében számos programot szerveznek itthon is, hogy felhívják a figyelmet a mellrák elleni küzdelem fontosságára.

Együtt a mellrák ellen: itt vannak a legizgalmasabb programok

Október 1-jétől a Mellrákinfó Egyesület országos Pink Gasztro kampányt indít, melyben éttermek, kávézók és cukrászdák rózsaszín ételekkel és italokkal hívják fel a figyelmet a mellrák megelőzésére és a szűrések fontosságára.

Október 3-án pénteken délután négy órakor Gyulán a mellrák elleni küzdelem népszerűsítésére sétát rendeznek. A program a Kállai Kettős Térről indul.

Szombaton Székesfehérváron szerveznek rózsaszín sétát, míg 10-én délután Balatonlellén lehet csatlakozni a rózsaszín felvonuláshoz.

Október második hétvégéjén, szombaton kerül sor a Rózsaszín sétára Budapesten a Duna-parton. A séta során a résztvevők rózsaszín kiegészítőkkel, például szalagokkal vagy pólókkal jelzik támogatásukat.