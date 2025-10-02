Hírlevél

Pink Gasztro

Együtt a mellrák ellen: itt vannak a legizgalmasabb programok

A rózsaszín október (Pink October) a mellrák elleni küzdelem, a megelőzés és a betegek támogatásának nemzetközi hónapja. Ebben az időszakban világszerte felhívják a figyelmet a megelőzésre és a korai felismerésre, a rózsaszín október jegyében számos programot, sporteseményt rendeznek.
A rózsaszín október jegyében számos programot szerveznek itthon is, hogy felhívják a figyelmet a mellrák elleni küzdelem fontosságára. 

Együtt a mellrák ellen: itt vannak a legizgalmasabb programok

Október 1-jétől a Mellrákinfó Egyesület országos Pink Gasztro kampányt indít, melyben éttermek, kávézók és cukrászdák rózsaszín ételekkel és italokkal hívják fel a figyelmet a mellrák megelőzésére és a szűrések fontosságára. 

Október 3-án pénteken délután négy órakor Gyulán a mellrák elleni küzdelem népszerűsítésére sétát rendeznek. A program a Kállai Kettős Térről indul. 

Szombaton Székesfehérváron szerveznek rózsaszín sétát, míg 10-én délután Balatonlellén lehet csatlakozni a rózsaszín felvonuláshoz.

Október második hétvégéjén, szombaton kerül sor a Rózsaszín sétára Budapesten a Duna-parton. A séta során a résztvevők rózsaszín kiegészítőkkel, például szalagokkal vagy pólókkal jelzik támogatásukat. 

Eközben számos épületet már megvilágítottak, így csatlakozva a rózsaszín októberhez és a mellrák elleni küzdelemhez.

 

