Programok, vizsgálatok, tévhitek – minden, amit tudnia kell a mellrák elleni küzdelem hónapjáról

Október minden évben a rózsaszín jegyében telik a világ számos pontján: a városok híres épületeit rózsaszínnel világítják meg, különböző sporteseményeket szerveznek a mellrák elleni küzdelem fontosságának a felhívására, a kezdeményezéshez pedig számos sztár is csatlakozik. De honnan ered a jelkép, és a rózsaszín október?
A rózsaszín szalag története 1985-ig nyúlik vissza, és alapvetően egy egyszerű, de rendkívül hatásos vizuális kommunikáció eredménye. 1991-ben az amerikai Self magazin és a New York-i Susan G. Komen Foundation aktivistái kezdték el osztogatni az első rózsaszín szalagokat a mellrák elleni küzdelem tudatosságának növelésére. A cél az volt, hogy egy könnyen felismerhető jelképpel hívják fel a figyelmet a megelőzésre és a korai szűrés fontosságára.
A választás nem véletlen: a rózsaszín hagyományosan a nőiességgel, gyengédséggel és törődéssel társított szín. Ugyanakkor egyszerre barátságos és figyelemfelkeltő – ami tökéletes egy olyan üzenethez, ami egyszerre kívánja támogatni a betegeket és cselekvésre ösztönözni a közönséget.
Az első rózsaszín szalagos kampányok az Egyesült Államokból indultak, de a siker gyorsan nemzetközi szintre emelte a mozgalmat. 1992-ben már a New York-i Central Parkban rendezett futóeseményeken osztogatták a szalagokat, ezzel létrehozva az első nagy közösségi aktivitást a témában.
A rózsaszín szalag hamarosan más médiumokban is megjelent: divatmárkák, hírességek, sportolók viselték a szalagot. A média hatására a szimbólum olyan ismertté vált, hogy szinte mindenki felismeri, mit jelent.
Magyarországon a rózsaszín október kampány 2000-es évek elején kezdett terjedni. A Magyar Rákellenes Liga, az Egészségügyi Minisztérium és számos civil szervezet közösen szervez eseményeket: szűrőprogramokat, tájékoztató napokat, de a leglátványosabbak a futó- és sétaesemények.
Budapesten például évről évre több ezer ember csatlakozik a Rózsaszín Futáshoz, ahol a résztvevők rózsaszín pólóban és kiegészítőkkel futnak, miközben a tudatosság növelése mellett adományt is gyűjtenek a mellrákos betegek támogatására.
A kampányok révén nő a szűrésen megjelenők száma, a közösségi médiában megosztott történetek pedig segítik a stigma ledöntését, amely még mindig sok mellrákos beteget érint.
Bár a mellrák előfordulása valóban nő a korral, a betegség bármely életkorban előfordulhat. A fiatal nők esetében is előfordulhat mellrák, és a korai felismerés kulcsfontosságú a sikeres kezeléshez. A legfrissebb statisztikák szerint a mellrák előfordulása a 40 év alatti nők körében is emelkedett az elmúlt évtizedekben.
A családi anamnézis növelheti a kockázatot, a legtöbb beteg nem rendelkezik ismert családi kórelőzménnyel. Az életmódbeli tényezők, mint az elhízás, a mozgáshiány, a túlzott alkoholfogyasztás és a dohányzás, szintén növelhetik a mellrák kockázatát.
A férfiak is kaphatnak mellrákot. Bár sokkal ritkább, évente több ezer férfinál diagnosztizálják a betegséget. A férfiak esetében gyakran késlekednek a diagnózissal, mivel a betegség ritkasága miatt kevesebb figyelmet kapnak. A férfiak esetében a túlélési arány alacsonyabb, mivel gyakran későbbi stádiumban kerül sor a diagnózisra.
A mellrák túlélési aránya jelentősen javult az elmúlt évtizedekben, különösen a korai stádiumban felfedezett eseteknél. A megfelelő kezelés mellett sok beteg teljes életet élhet. Az áttétes mellrák esetében is számos gyógyszeres terápia elérhető, melyeket a kezelőorvos személyre szabottan, a daganat pontos típusának megfelelően választ ki.
Sok nő tévesen azt gondolja, hogy a mellrák szűrését kizárólag a mammográfia biztosítja. Bár a mammográfia kiemelten fontos, a rendszeres önvizsgálat kiegészíti a szűrést.
A legtöbb szakember a menstruáció utáni 3–5. napot javasolja, amikor a mell szövetei kevésbé érzékenyek és nem duzzadtak. Menopauza után a hónap egyazon napján érdemes ellenőrizni a melleket, így következetes összehasonlítási alapot kap.
Álljon egy tükör elé, vállakat lazán leengedve, karokat lógatva. Figyelje meg a mellek formáját, nagyságát, bőrét és a mellbimbókat. Különösen ügyeljen a frissen megjelenő duzzanatokra, bőrpírre, mellbimbó megváltozására (befelé fordulás vagy váladékozás), újonnan fellépő aszimmetriára.
Emelje fel mindkét karját, és ismét figyelje a mellek formáját a tükörben. Ez a pozíció segít észrevenni a bőr alatti csomókat, duzzanatokat vagy bőrelváltozásokat.
Használja a három ujját (mutató-, középső- és gyűrűsujjat), és a mell felszínét körkörös mozdulatokkal tapintsa át. Kezdje a mellbimbótól kifelé, haladva a hónalj irányába. A hónalj környékét is ellenőrizze, mert ott is előfordulhat nyirokcsomó-duzzanat.
Feküdjön le, és tegye a vizsgálandó oldali karját a feje alá. A mell szövete ebben a pozícióban jobban szétterül, így könnyebben érezhetők az apró csomók. Ugyanúgy körkörös mozdulatokkal tapintsa át a teljes mellkas területét, a hónaljat is beleértve.
A mellbimbó alapos ellenőrzése is fontos. Finoman nyomja meg a mellbimbót, és figyelje, hogy nem váladékozik-e a mellbimbó. Ugyan nem minden esetben jelent nagy bajt, de a váladék gyakran a mellrák korai jele lehet.
Nem minden csomó rákos eredetű, de minden újonnan tapintott elváltozást komolyan kell venni, és orvoshoz fordulni, a korai diagnózis jelentősen növeli a gyógyulás esélyét.
A rózsaszín október jegyében számos programot szerveznek itthon is, hogy felhívják a figyelmet a mellrák elleni küzdelem fontosságára.
Október 1-jétől a Mellrákinfó Egyesület országos Pink Gasztro kampányt indít, melyben éttermek, kávézók és cukrászdák rózsaszín ételekkel és italokkal hívják fel a figyelmet a mellrák megelőzésére és a szűrések fontosságára.
Október 3-án pénteken délután négy órakor Gyulán a mellrák elleni küzdelem népszerűsítésére sétát rendeznek. A program a Kállai Kettős Térről indul.
Szombaton Székesfehérváron szerveznek rózsaszín sétát, míg 10-én délután Balatonlellén lehet csatlakozni a rózsaszín felvonuláshoz.
Október második hétvégéjén, szombaton kerül sor a Rózsaszín sétára Budapesten a Duna-parton. A séta során a résztvevők rózsaszín kiegészítőkkel, például szalagokkal vagy pólókkal jelzik támogatásukat.