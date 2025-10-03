Hírlevél

Rendkívüli

Óriási bajban az ukránok, Moszkva pusztító ajándékot küldött

mellrák

Programok, vizsgálatok, tévhitek – minden, amit tudnia kell a mellrák elleni küzdelem hónapjáról

1 órája
Olvasási idő: 13 perc
A rózsaszín október (Pink October) a mellrák elleni küzdelem, a megelőzés és a betegek támogatásának nemzetközi hónapja. A mellrák megelőzésének és korai felismerésének fontosságára események, kivilágított épületek és hírességek hívják fel a figyelmet évről évre.
Október minden évben a rózsaszín jegyében telik a világ számos pontján: a városok híres épületeit rózsaszínnel világítják meg, különböző sporteseményeket szerveznek a mellrák elleni küzdelem fontosságának a felhívására, a kezdeményezéshez pedig számos sztár is csatlakozik. De honnan ered a jelkép, és a rózsaszín október? 

A rózsaszín október (Pink October) a mellrák elleni küzdelem, a megelőzés és a betegek támogatásának nemzetközi hónapja.
A rózsaszín október (Pink October) a mellrák elleni küzdelem, a megelőzés és a betegek támogatásának nemzetközi hónapja.  Fotó: JOAO LUIZ BULCAO / Hans Lucas

A rózsaszín szalag története 1985-ig nyúlik vissza, és alapvetően egy egyszerű, de rendkívül hatásos vizuális kommunikáció eredménye. 1991-ben az amerikai Self magazin és a New York-i Susan G. Komen Foundation aktivistái kezdték el osztogatni az első rózsaszín szalagokat a mellrák elleni küzdelem tudatosságának növelésére. A cél az volt, hogy egy könnyen felismerhető jelképpel hívják fel a figyelmet a megelőzésre és a korai szűrés fontosságára. 

mellrák, British model and actress Elizabeth Hurley (L front) and Senior Vice President of Estee Lauder Companies Evelyn Lauder (R front) arrive 07 October, 2005, at John F. Kennedy International Airport in New York. Hurley, Estee Lauder Companies Breast Cancer Awareness campaign spokesmodel, and Lauder, founder and chairman of the Breast Cancer Research Foundation, arrived in a Song Airlines plane painted in pink colors to raise awareness about breast cancer. The foundation is working in partnership with Song Airlines on the campaign. AFP PHOTO/Stan HONDA (Photo by STAN HONDA / AFP)
Elizabeth Hurley és az Estee Lauder Companies alelnöke Evelyn Lauder 2005. október 7-én érkeznek a New York-i John F. Kennedy nemzetközi repülőtérre. Hurley, az Estee Lauder Companies mellrák-megelőzési kampányának arca volt az évben. Fotó: STAN HONDA / AFP

A választás nem véletlen: a rózsaszín hagyományosan a nőiességgel, gyengédséggel és törődéssel társított szín. Ugyanakkor egyszerre barátságos és figyelemfelkeltő – ami tökéletes egy olyan üzenethez, ami egyszerre kívánja támogatni a betegeket és cselekvésre ösztönözni a közönséget. 

Az első rózsaszín szalagos kampányok az Egyesült Államokból indultak, de a siker gyorsan nemzetközi szintre emelte a mozgalmat. 1992-ben már a New York-i Central Parkban rendezett futóeseményeken osztogatták a szalagokat, ezzel létrehozva az első nagy közösségi aktivitást a témában. 

A rózsaszín szalag hamarosan más médiumokban is megjelent: divatmárkák, hírességek, sportolók viselték a szalagot. A média hatására a szimbólum olyan ismertté vált, hogy szinte mindenki felismeri, mit jelent. 

This picture taken from the Trocadero square shows the Eiffel Tower illuminated in pink in Paris on October 1, 2023, to mark the launch of Pink October, or Breast Cancer Awareness Month. (Photo by Dimitar DILKOFF / AFP)
Rózsaszín fényekkel világították meg az Eiffel-tornyot 2023. október 1-jén
Fotó: DIMITAR DILKOFF / AFP

A mellrák elleni küzdelem és rózsaszín október Magyarországon is gyorsan elterjedt

Magyarországon a rózsaszín október kampány 2000-es évek elején kezdett terjedni. A Magyar Rákellenes Liga, az Egészségügyi Minisztérium és számos civil szervezet közösen szervez eseményeket: szűrőprogramokat, tájékoztató napokat, de a leglátványosabbak a futó- és sétaesemények. 

Budapesten például évről évre több ezer ember csatlakozik a Rózsaszín Futáshoz, ahol a résztvevők rózsaszín pólóban és kiegészítőkkel futnak, miközben a tudatosság növelése mellett adományt is gyűjtenek a mellrákos betegek támogatására. 

A kampányok révén nő a szűrésen megjelenők száma, a közösségi médiában megosztott történetek pedig segítik a stigma ledöntését, amely még mindig sok mellrákos beteget érint. 

Számos tévhit terjed a mellrák kapcsán 

Csak időseket érint 

Bár a mellrák előfordulása valóban nő a korral, a betegség bármely életkorban előfordulhat. A fiatal nők esetében is előfordulhat mellrák, és a korai felismerés kulcsfontosságú a sikeres kezeléshez. A legfrissebb statisztikák szerint a mellrák előfordulása a 40 év alatti nők körében is emelkedett az elmúlt évtizedekben. 

Ha nincs a családban, nem vagyunk veszélyben 

A családi anamnézis növelheti a kockázatot, a legtöbb beteg nem rendelkezik ismert családi kórelőzménnyel. Az életmódbeli tényezők, mint az elhízás, a mozgáshiány, a túlzott alkoholfogyasztás és a dohányzás, szintén növelhetik a mellrák kockázatát. 

A férfiak nem kaphatnak mellrákot 

A férfiak is kaphatnak mellrákot. Bár sokkal ritkább, évente több ezer férfinál diagnosztizálják a betegséget. A férfiak esetében gyakran késlekednek a diagnózissal, mivel a betegség ritkasága miatt kevesebb figyelmet kapnak. A férfiak esetében a túlélési arány alacsonyabb, mivel gyakran későbbi stádiumban kerül sor a diagnózisra. 

A mellrák mindig halálos 

A mellrák túlélési aránya jelentősen javult az elmúlt évtizedekben, különösen a korai stádiumban felfedezett eseteknél. A megfelelő kezelés mellett sok beteg teljes életet élhet. Az áttétes mellrák esetében is számos gyógyszeres terápia elérhető, melyeket a kezelőorvos személyre szabottan, a daganat pontos típusának megfelelően választ ki. 

Fotó: JOAO LUIZ BULCAO / Hans Lucas

5 perces önvizsgálattal a mellrák megelőzéséért

Sok nő tévesen azt gondolja, hogy a mellrák szűrését kizárólag a mammográfia biztosítja. Bár a mammográfia kiemelten fontos, a rendszeres önvizsgálat kiegészíti a szűrést. 

Mikor érdemes elvégezni az önvizsgálatot? 

A legtöbb szakember a menstruáció utáni 3–5. napot javasolja, amikor a mell szövetei kevésbé érzékenyek és nem duzzadtak. Menopauza után a hónap egyazon napján érdemes ellenőrizni a melleket, így következetes összehasonlítási alapot kap. 

Hogyan végezze az önvizsgálatot? 

Álljon egy tükör elé, vállakat lazán leengedve, karokat lógatva. Figyelje meg a mellek formáját, nagyságát, bőrét és a mellbimbókat. Különösen ügyeljen a frissen megjelenő duzzanatokra, bőrpírre, mellbimbó megváltozására (befelé fordulás vagy váladékozás), újonnan fellépő aszimmetriára. 

Emelje fel mindkét karját, és ismét figyelje a mellek formáját a tükörben. Ez a pozíció segít észrevenni a bőr alatti csomókat, duzzanatokat vagy bőrelváltozásokat. 

Használja a három ujját (mutató-, középső- és gyűrűsujjat), és a mell felszínét körkörös mozdulatokkal tapintsa át. Kezdje a mellbimbótól kifelé, haladva a hónalj irányába. A hónalj környékét is ellenőrizze, mert ott is előfordulhat nyirokcsomó-duzzanat. 

A mellrák különböző tüneteinek illusztrációja. A rák tünetei között szerepelhet a mell méretének vagy alakjának változása, csomók, bőrpír, duzzanat, mellbimbó fájdalom, rendellenes váladékozás és a mell bőrének változása.
Fotó: ILUSMEDICAL/SCIENCE PHOTO LIBRAR / AAR

Feküdjön le, és tegye a vizsgálandó oldali karját a feje alá. A mell szövete ebben a pozícióban jobban szétterül, így könnyebben érezhetők az apró csomók. Ugyanúgy körkörös mozdulatokkal tapintsa át a teljes mellkas területét, a hónaljat is beleértve. 

A mellbimbó alapos ellenőrzése is fontos. Finoman nyomja meg a mellbimbót, és figyelje, hogy nem váladékozik-e a mellbimbó. Ugyan nem minden esetben jelent nagy bajt, de a váladék gyakran a mellrák korai jele lehet. 

Nem minden csomó rákos eredetű, de minden újonnan tapintott elváltozást komolyan kell venni, és orvoshoz fordulni, a korai diagnózis jelentősen növeli a gyógyulás esélyét. 

A rózsaszín október jegyében számos programot szerveznek itthon is, hogy felhívják a figyelmet a mellrák elleni küzdelem fontosságára. 

Október 1-jétől a Mellrákinfó Egyesület országos Pink Gasztro kampányt indít, melyben éttermek, kávézók és cukrászdák rózsaszín ételekkel és italokkal hívják fel a figyelmet a mellrák megelőzésére és a szűrések fontosságára. 

Együtt a mellrák ellen: itt vannak a legizgalmasabb programok
Együtt a mellrák ellen: itt vannak a legizgalmasabb programok

Október 3-án pénteken délután négy órakor Gyulán a mellrák elleni küzdelem népszerűsítésére sétát rendeznek. A program a Kállai Kettős Térről indul. 

Szombaton Székesfehérváron szerveznek rózsaszín sétát, míg 10-én délután Balatonlellén lehet csatlakozni a rózsaszín felvonuláshoz.

Október második hétvégéjén, szombaton kerül sor a Rózsaszín sétára Budapesten a Duna-parton. A séta során a résztvevők rózsaszín kiegészítőkkel, például szalagokkal vagy pólókkal jelzik támogatásukat. 

Eközben számos épületet már megvilágítottak, így csatlakozva a rózsaszín októberhez és a mellrák elleni küzdelemhez.

 

 

 

