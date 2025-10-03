Programok, vizsgálatok, tévhitek – minden, amit tudnia kell a mellrák elleni küzdelem hónapjáról

Október minden évben a rózsaszín jegyében telik a világ számos pontján: a városok híres épületeit rózsaszínnel világítják meg, különböző sporteseményeket szerveznek a mellrák elleni küzdelem fontosságának a felhívására, a kezdeményezéshez pedig számos sztár is csatlakozik. De honnan ered a jelkép, és a rózsaszín október?

A rózsaszín október (Pink October) a mellrák elleni küzdelem, a megelőzés és a betegek támogatásának nemzetközi hónapja. Fotó: JOAO LUIZ BULCAO / Hans Lucas

A rózsaszín szalag története 1985-ig nyúlik vissza, és alapvetően egy egyszerű, de rendkívül hatásos vizuális kommunikáció eredménye. 1991-ben az amerikai Self magazin és a New York-i Susan G. Komen Foundation aktivistái kezdték el osztogatni az első rózsaszín szalagokat a mellrák elleni küzdelem tudatosságának növelésére. A cél az volt, hogy egy könnyen felismerhető jelképpel hívják fel a figyelmet a megelőzésre és a korai szűrés fontosságára.

Elizabeth Hurley és az Estee Lauder Companies alelnöke Evelyn Lauder 2005. október 7-én érkeznek a New York-i John F. Kennedy nemzetközi repülőtérre. Hurley, az Estee Lauder Companies mellrák-megelőzési kampányának arca volt az évben. Fotó: STAN HONDA / AFP

A választás nem véletlen: a rózsaszín hagyományosan a nőiességgel, gyengédséggel és törődéssel társított szín. Ugyanakkor egyszerre barátságos és figyelemfelkeltő – ami tökéletes egy olyan üzenethez, ami egyszerre kívánja támogatni a betegeket és cselekvésre ösztönözni a közönséget.

Az első rózsaszín szalagos kampányok az Egyesült Államokból indultak, de a siker gyorsan nemzetközi szintre emelte a mozgalmat. 1992-ben már a New York-i Central Parkban rendezett futóeseményeken osztogatták a szalagokat, ezzel létrehozva az első nagy közösségi aktivitást a témában.

A rózsaszín szalag hamarosan más médiumokban is megjelent: divatmárkák, hírességek, sportolók viselték a szalagot. A média hatására a szimbólum olyan ismertté vált, hogy szinte mindenki felismeri, mit jelent.

Rózsaszín fényekkel világították meg az Eiffel-tornyot 2023. október 1-jén

Fotó: DIMITAR DILKOFF / AFP

A mellrák elleni küzdelem és rózsaszín október Magyarországon is gyorsan elterjedt

Magyarországon a rózsaszín október kampány 2000-es évek elején kezdett terjedni. A Magyar Rákellenes Liga, az Egészségügyi Minisztérium és számos civil szervezet közösen szervez eseményeket: szűrőprogramokat, tájékoztató napokat, de a leglátványosabbak a futó- és sétaesemények.

Budapesten például évről évre több ezer ember csatlakozik a Rózsaszín Futáshoz, ahol a résztvevők rózsaszín pólóban és kiegészítőkkel futnak, miközben a tudatosság növelése mellett adományt is gyűjtenek a mellrákos betegek támogatására.

A kampányok révén nő a szűrésen megjelenők száma, a közösségi médiában megosztott történetek pedig segítik a stigma ledöntését, amely még mindig sok mellrákos beteget érint.