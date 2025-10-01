Hírlevél

Rendkívüli

Kitört a pánik Oroszországban egy váratlan dolog miatt

mellrák

Ötperces mell-önvizsgálat: így veheti észre időben a bajt

A rózsaszín október (Pink October) a mellrák elleni küzdelem, a megelőzés és a betegek támogatásának nemzetközi hónapja. A rendszeres szűrővizsgálat kiemelten fontos a korai felismeréshez, a szűrések között azonban otthon is érdemes időnként önvizsgálatot végezni. Nem csak nőknek!
A mellrák a világ számos országában, köztük Magyarországon is az egyik leggyakoribb női daganattípus, és sajnos sok esetben csak előrehaladott stádiumban fedezik fel. Pedig a korai felismerés életet menthet: az időben diagnosztizált mellrák túlélési aránya jelentős. Egy egyszerű, mindössze öt percet igénylő önvizsgálat rendszeres elvégzése segíthet abban, hogy idejében észrevegyük az elváltozásokat. 

A rózsaszín október (Pink October) a mellrák elleni küzdelem, a megelőzés és a betegek támogatásának nemzetközi hónapja.
A rózsaszín október (Pink October) a mellrák elleni küzdelem, a megelőzés és a betegek támogatásának nemzetközi hónapja. Fotó: JOAO LUIZ BULCAO / Hans Lucas

A mellrák korai felismeréséhez a mammográfia mellett az önvizsgálat is fontos

Sok nő tévesen azt gondolja, hogy a mellrák szűrését kizárólag a mammográfia biztosítja. Bár a mammográfia kiemelten fontos, a rendszeres önvizsgálat kiegészíti a szűrést. 

Mikor érdemes elvégezni az önvizsgálatot? 

A legtöbb szakember a menstruáció utáni 3–5. napot javasolja, amikor a mell szövetei kevésbé érzékenyek és nem duzzadtak. Menopauza után a hónap egyazon napján érdemes ellenőrizni a melleket, így következetes összehasonlítási alapot kap. 

Hogyan végezze az önvizsgálatot? 

Álljon egy tükör elé, vállakat lazán leengedve, karokat lógatva. Figyelje meg a mellek formáját, nagyságát, bőrét és a mellbimbókat. Különösen ügyeljen a frissen megjelenő duzzanatokra, bőrpírre, mellbimbó megváltozására (befelé fordulás vagy váladékozás), újonnan fellépő aszimmetriára. 

Emelje fel mindkét karját, és ismét figyelje a mellek formáját a tükörben. Ez a pozíció segít észrevenni a bőr alatti csomókat, duzzanatokat vagy bőrelváltozásokat. 

Használja a három ujját (mutató-, középső- és gyűrűsujjat), és a mell felszínét körkörös mozdulatokkal tapintsa át. Kezdje a mellbimbótól kifelé, haladva a hónalj irányába. A hónalj környékét is ellenőrizze, mert ott is előfordulhat nyirokcsomó-duzzanat. 

A mellrák különböző tüneteinek illusztrációja. A rák tünetei között szerepelhet a mell méretének vagy alakjának változása, csomók, bőrpír, duzzanat, mellbimbó fájdalom, rendellenes váladékozás és a mell bőrének változása.
Fotó: ILUSMEDICAL/SCIENCE PHOTO LIBRAR / AAR

Feküdjön le, és tegye a vizsgálandó oldali karját a feje alá. A mell szövete ebben a pozícióban jobban szétterül, így könnyebben érezhetők az apró csomók. Ugyanúgy körkörös mozdulatokkal tapintsa át a teljes mellkas területét, a hónaljat is beleértve. 

A mellbimbó alapos ellenőrzése is fontos. Finoman nyomja meg a mellbimbót, és figyelje, hogy nem váladékozik-e a mellbimbó. Ugyan nem minden esetben jelent nagy bajt, de a váladék gyakran a mellrák korai jele lehet. 

Nem minden csomó rákos eredetű, de minden újonnan tapintott elváltozást komolyan kell venni, és orvoshoz fordulni, a korai diagnózis jelentősen növeli a gyógyulás esélyét. 

 

