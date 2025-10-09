Ebben a magyar óvodában a mesterséges intelligencia is óvónéni lett

A győri Csigabiga Magánóvodában szokatlan módon értelmezték újra a gyerekek szekrényeinek, poharainak és ágyainak azonosítására szolgáló jeleit. A hagyományos szimbólumok használata helyett ugyanis az óvoda pedagógusai a mesterséges intelligencia eszközeit hívták segítségül a jelek megalkotásához – számolt be a Kisalföld.

A mesterséges intelligencia már az óvodákban is jelen van - Illusztráció: OSMANCAN GURDOGAN / ANADOLU

Mesterséges intelligencia a gyerekek szolgálatában

Az új jeleket nem véletlenszerűen kapták az ovisok: a pedagógusok a gyerekek külső jegyeit és kedvenc dolgait is betáplálták a mesterséges intelligenciába, amely egyedi ábrákat generált. Így például egy természetkedvelő vörös hajú kislány napocskás jelet kapott, amelyen egy hozzá hasonló kinézetű figura mosolyog, egy járműveket kedvelő kisfiúnak pedig motoros motívumot alkotott a mesterséges intelligencia.

A jelek tükrözik a kicsik személyiségét, így már a kis szimbólum is hozzájárul az önbizalmuk és identitásuk erősítéséhez.

Az új jelek nemcsak egyediek és érzelmi szempontból fontosak, de még praktikusak is: könnyen leszerelhetők, így a gyerekek elballagáskor magukkal vihetik őket emlékbe.

A mesterséges intelligencia egyre nagyobb teret hódít a gyerekek mindennapjaiban is, nemcsak a felnőttek világában.

Nemrég jelentek meg például az úgynevezett "digitális társak", amelyek lényegében a plüssmackók okosított változatai. Az okosjátékok megosztó reakciókat váltottak ki: vannak, akik szerint jobb alternatívát kínálnak a képernyő előtt töltött időnél, mások viszont aggasztónak tartják az ilyen játékok hatását a gyerekek érzelmi fejlődésére. A mesterséges intelligencia azonban egyre inkább elkerülhetetlen a mindennapokban, ezért fontos, hogy a gyerekek is megismerkedjenek vele – akár játékos formában.

Ha értik, hogyan működik és mire használható felelősen, később tudatosabban és biztonságosabban tudják majd használni a technológiát.

Ezt a célt szolgálja többek közt az a program is, amelynek keretein belül több iskolában is a tanrend része lesz az AI-kurzus.