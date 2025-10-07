Két titokzatos bombázó forradalmasítja a magyar online fogadást – de kik ők?

A mesterséges intelligencia az elmúlt években szinte minden iparágban megkezdte térhódítását, most pedig a magyar online kaszinópiacra is betört. Az LVC Diamond Kft., az öt budapesti Las Vegas Casino és a Vegas.hu üzemeltetője úttörő lépést tett azzal, hogy AI-alapú influenszereket vezetett be digitális stratégiájába. A cél: a felhasználói élmény új szintre emelése és a fiatal, technológia iránt fogékony közönség megszólítása.

A mesterséges intelligencia által megalkotott Vegas Viki új szintre emeli a sportfogadási élményt

Virtuális influenszerek

A virtuális és AI-influenszerek mára világszerte ismert jelenséggé váltak. Olyan karakterek, mint Lil Miquela, Shudu vagy IMMA, milliós követőtáborral rendelkeznek, és a legnagyobb márkákkal működnek együtt.

Van köztük, aki saját divatmárkát épített, mások zenei karriert futottak be, vagy épp a Vogue címlapján szerepeltek.

Az utóbbi időben a sport- és filmvilágban is megjelentek az AI-személyiségek – most pedig Magyarország is csatlakozik ehhez a trendhez.

Vegas Viki és Vegas Bianka a mesterséges intelligencia új arcai Magyarországon

A Vegas.hu két mesterséges intelligencia által vezérelt karaktert mutatott be: Vegas Vikit és Vegas Biankát. Viki a sportfogadás világát képviseli: fiatal, energikus és sportimádó személyiség, aki naprakész az eseményekkel és a felelős játék híve. Bianka az online kaszinó elegáns, szakértő arca: ismeri a legújabb játékokat, segít eligazodni a játékosoknak, és az izgalmas, mégis felelős szórakozást népszerűsíti.

Vegas Bianka, a mesterséges intelligencia elegáns arca az online kaszinó világában

A két AI-influenszer nemcsak promóciókban vesz részt, hanem közvetlenül kommunikál a játékosokkal, tanácsokat ad, és személyre szabott tartalmakat kínál a Vegas.hu online felületein.

Az AI-influenszerek célja, hogy modern, hiteles és interaktív formában mutassák be a sportfogadás és az online kaszinó világát. A Vegas.hu ezzel a lépéssel nemcsak hazai úttörőnek számít, hanem példát is mutat abban, hogyan válhat a mesterséges intelligencia a digitális marketing és a felhasználói élmény kulcseszközévé.

