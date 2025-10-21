A Mészáros Csoport alapítványai egyre több területen segítik a rászorulókat

Rohamosan változó világunkban számos kihívással nézünk szembe: gazdasági bizonytalanság, egészségügyi és szociális válságok, valamint a társadalmi egyenlőtlenségek felerősödése tapasztalható globálisan. Csakis az egymás iránti szolidaritással, közösségi összefogással hozható létre egy olyan társadalmi védőháló, amely segíti az elesetteket, és mindenki számára egyenlő esélyt biztosít. Ezt tűzte zászlajára a Mészáros Csoport, amely a karitatív tevékenységeit koordináló szervezetein, kiemelten az éppen négy éve létrejött Pro Filii Alapítványon keresztül végzi a magyar társadalmat támogató szolgálatát.

A Mészáros Csoport támogatásával beszerzett orvosi eszközök segítik a betegellátást

Fotó: Facebook / Pro Filii Alapítvány

Az ország legnagyobb privát versenypiaci munkáltatójaként cégcsoportunk több mint 500 vállalata révén 60 ezer munkavállalójáért és családtagjaikért felelős. Éppen ezért, illetve az ország fejlődése, a generációkon átívelő értékek megteremtése érdekében napról napra tovább erősítjük elköteleződésünket a magyar gazdaság fejlődése és a társadalmi felelősségvállalás terén is.

Mészáros Csoport: kézzelfogható segítség és támogatás

A Mészáros Csoport által létrehozott alapítványok jótékonysági kezdeményezései az elmúlt években konkrét, mérhető változásokat hoztak. Támogatásaink az igazán rászorulóknak kézzelfogható és közvetlen segítséget nyújtottak; mostanra elérték az évi 20 milliárd forintot. Szervezeteink folyamatosan növelik támogatási volumenjüket, és diverzifikálják azokat a területeket, és társadalmi csoportokat, ahol és amelyeknek anyagi hozzájárulást tudnak nyújtani.

Az egészségügyileg és szociálisan leginkább rászorulók, a fiatalok életkezdésének, a magyar családok otthonteremtésének segítése, a tehetséges fiatal sportolók, a magyar kultúra támogatása, a digitális oktatás modernizációja mind-mind részét képezik CSR stratégiánknak, amely az országhatárainkon túl is átível.

