Rendkívüli

Ultimátumot kapott Zelenszkij, ha nem tárgyal, Ukrajna megszűnhet létezni

toka tábornok

Toka tábornok megeszi a migránsokat reggelire

Ruszin-Szendi Ukránusz nem csak a „slava ukraini-t” kántálja nagy szeretettel, minden utasítás tetszik neki, ami Brüsszelből jön. A migráció szerinte is álprobléma, mi pedig fogjunk a fejünket, hogy hogyan védené a határt a zsírleszívások mestere, ha rajta múlna?
toka tábornokagysebészNyugatvégveszélykontinensmigráció

Toka tábornok kifejtette közösségi oldalán, hogy a migráció az tulajdonképpen egy botorság. Csak riogatás, semmi más. Jó tudni ezt a 2015-ös eseményeket követően, és nem csak a röszkei csatára gondolunk itt, hanem a Nyugat-Európát elárasztó közel-keleti, afrikai és ázsiai migránshordák tombolását tekintve. Nem kell ahhoz vezérkari főnöknek lenni, hogy lássa az ember, hogy a migráció mekkora végveszélyt jelent az egész kontinens számára, elég nyitva tartani a szemeket (nem a szájat buta fejjel) és össze lehet rakni a nem túl bonyolult kirakóst. De ha már valaki a magyar honvédség élén állhatott, főleg sok fontos és szenzitív információval kell, hogy rendelkezzen, így vagy tényleg ennyire buta ez az alak, vagy a hatalom érdekében bármit képes harsogni, amit Brüsszel kiad házi feladatként.

Ruszin-Szendi Romulusz, a migráció nagy védelmezője.
Ruszin-Szendi Romulusz, a migráció nagy védelmezője.
Fotó: MTI/Ujvári Sándor

A migráció miatt nem viszket a tenyere

Toka tábornokról tudjuk, hogy tele van gyűlölettel (ő maga mondta el), meg azt is, hogy ki van képezve ám. De azt is érdemes hozzátenni, hogy neki viszket a tenyere. De az igazi, bolsevik Lenin-fiúknak sem a hazát fenyegető külső ellenséggel szemben viszketett a tenyere, hanem a magyarokkal szemben. Ki is élték vadállati hajlamaikat, Szamuely, Kun Béla és társai örömmel hagyták láncairól leoldva tombolni ezeket a véglényeket. Látható, hogy az egymilliárdos villa bajnoka, a takaréklángelmék örökös büszkesége továbbra sem a legélesebb kés a Tisza Párt amúgy is korhadó fiókjában, képes nevetséges hülyeségként beállítani a migráció problémáját. Kíváncsiak lennénk, hogy amikor majd ezrével tódulnak be az afrikai agysebészek, akkor is így gondolkodna Toka tábornok? Egy jól védett erődből persze magasról ejtene azokra az emberekre, akiket bepalizott a zsebmessiással, a hazaárulás ugyanis nem új portéka ennél a brigádnál. Az önleleplezések azonban mindenki előtt világossá teszik, hogy ezek az emberek bort isznak és vizet prédikálnak, és akkor még finomak voltunk. A bosszúszomjas tiszások bármire képesek öt perc hírnévért és a mellőzöttségük miatt kialakult frusztrált haragjuk ön- és közveszélyes. Mint a migráció.

 

SzabóGergőavatar
Szerző:Szabó Gergő
