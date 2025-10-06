Megszólalt a szövetség elnöke Milák Kristófról – döbbenetes, amit mondott!

– Magától értetődőnek gondolnánk, hogy a tapasztalt mesterek szavait valósággal isszák az új edzőnemzedék képviselői. Miért pont most érkezett el az idő arra, hogy szervezett legyen a tudásátadás?
– Korábban sem voltak magukra hagyva a fiatal szakemberek, ám az igaz, hogy ilyen szervezettségre még nem volt példa. A nyolcvanas, kilencvenes években ugyan némileg hasonló volt a Széchy Tamás és Kiss László neve által fémjelzett két műhely, de azok sem működtek ilyen formában. Arról nem is beszélve, hogy akkor nem volt ilyen széles bázisa az úszósportnak, hiszen centralizáltan működött, két-három klub hozta az eredményeket. Most kb. harminc olyan egyesület van, amely potenciális tehetségeket, a jövő bajnokait neveli. A programban egyébként 15 egyesület, 17 mentoráltja vesz részt. Most váltak kiforrottá, éretté az elképzelések. Amikor 2017-ben elnökké választottak, valami ehhez hasonló program létrehozása is a céljaim között szerepelt. Nem egészen saját kútfőből született az ötlet, sokat agyaltam erről Schmidt Gáborral, a kajak-kenu szövetség elnökével, és Kárai Péter alelnökkel. Amikor idén májusban 179 küldöttnek bizalmat szavaztak az elnöki munkám folytatásához, az megerősített, hogy meg kell csinálni a programot. S, hogy miért most jött el az ideje ennek? Arra nincsenek igazán jó válaszaim. Azonban mérföldkőhöz érkeztünk, mert a Mol nyitott a támogatásra, és forrásokat biztosít a mentorok és a mentoráltak ösztöndíjához. Szerintem, más sportágak is követik majd a példánkat.
– Nem a megszokotthoz képest kevésbé sikeres idei világbajnokság nyomán kell tenni valamit a szakma tekintélyének helyreállítása érdekében?
– Az utánpótlás helyzete mindig olyan téma, amiről érdemes és kell beszélni. Persze én is elégedetlen voltam az idei vb-vel. Elfogadhatatlan, hogy 23 vb-indulóból, 19-en nem tudták megjavítani egyéni rekordjukat. Sőt, néhányan messze elmaradtak tőle. Az ideinél volt jobb, de rosszabb világbajnokságunk, de ettől függetlenül most teszünk egy nagy lépést előre. A mentorok és „tanítványaik” olyasféle viszonyban vannak, mint a szakorvos a rezidensekkel, vagy az ügyvéd az ügyvédbojtárokkal. Szóval kellenek a jó mesterek. Most mindenki nagyon lelkes. A rendelkezésünkre álló pénz talán nem sok, de ad egy alapot, amire építhetünk. Mert hiába jó szakmailag valami, de pénz nélkül nem megy.
– Az elmúlt hónapokban kapott hideget, meleget, nem csak az eredmények miatt. Zavarják a kemény bírálatok?
– Nyilván nem esnek jól, de nem megyek a Dunának az engem ért bírálatok miatt. Ahhoz már túl öreg harcos vagyok, hogy ezek miatt álmatlan éjszakáim legyenek. De csakúgy, mint eddig, ezután is vállalom a felelősséget, a tetteim következményeit.
– Július végén a Széchy Tamásról szóló könyve kapcsán a szövetség vizsgálóbizottságot állított fel a néhai mesteredző állítólagos zaklatási ügyeinek a feltárására. Hol tart a vizsgálat?
– Az öttagú „csapat” végzi a dolgát, és jelenleg konkrét eredményről nem tudok beszámolni. Nem azért, mert megpróbáljuk a szőnyeg alá söpörni. Sőt, éppenséggel az igazság felderítése vezérel. Nézze, öt elfoglalt, tudós ember próbál a végére járni az ügynek, akik társadalmi munkába végzik a szövetségben a dolgukat. Több, mint egy tucatnyi tanút hallgattak meg, már az időpont egyeztetés sem egyszerű. De eltökéltek vagyunk, és amint megszületik az eredmény, a nyilvánosság elé állunk, és válaszolunk a kérdésekre.
– Végül egy örökzöld téma, mi van az olimpiai bajnok Milák Kristóffal?
– Ezzel nem szeretnék foglalkozni. Ezt a kérdést inkább a munkáltatójának, Gergely Istvánnak, a Bp. Honvéd klubelnökének kell feltenni.