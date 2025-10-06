Megszólalt a szövetség elnöke Milák Kristófról – döbbenetes, amit mondott!

– Magától értetődőnek gondolnánk, hogy a tapasztalt mesterek szavait valósággal isszák az új edzőnemzedék képviselői. Miért pont most érkezett el az idő arra, hogy szervezett legyen a tudásátadás?

– Korábban sem voltak magukra hagyva a fiatal szakemberek, ám az igaz, hogy ilyen szervezettségre még nem volt példa. A nyolcvanas, kilencvenes években ugyan némileg hasonló volt a Széchy Tamás és Kiss László neve által fémjelzett két műhely, de azok sem működtek ilyen formában. Arról nem is beszélve, hogy akkor nem volt ilyen széles bázisa az úszósportnak, hiszen centralizáltan működött, két-három klub hozta az eredményeket. Most kb. harminc olyan egyesület van, amely potenciális tehetségeket, a jövő bajnokait neveli. A programban egyébként 15 egyesület, 17 mentoráltja vesz részt. Most váltak kiforrottá, éretté az elképzelések. Amikor 2017-ben elnökké választottak, valami ehhez hasonló program létrehozása is a céljaim között szerepelt. Nem egészen saját kútfőből született az ötlet, sokat agyaltam erről Schmidt Gáborral, a kajak-kenu szövetség elnökével, és Kárai Péter alelnökkel. Amikor idén májusban 179 küldöttnek bizalmat szavaztak az elnöki munkám folytatásához, az megerősített, hogy meg kell csinálni a programot. S, hogy miért most jött el az ideje ennek? Arra nincsenek igazán jó válaszaim. Azonban mérföldkőhöz érkeztünk, mert a Mol nyitott a támogatásra, és forrásokat biztosít a mentorok és a mentoráltak ösztöndíjához. Szerintem, más sportágak is követik majd a példánkat.

Fotó: Kovács Tamás / MTI Fotószerkesztõség

– Nem a megszokotthoz képest kevésbé sikeres idei világbajnokság nyomán kell tenni valamit a szakma tekintélyének helyreállítása érdekében?

– Az utánpótlás helyzete mindig olyan téma, amiről érdemes és kell beszélni. Persze én is elégedetlen voltam az idei vb-vel. Elfogadhatatlan, hogy 23 vb-indulóból, 19-en nem tudták megjavítani egyéni rekordjukat. Sőt, néhányan messze elmaradtak tőle. Az ideinél volt jobb, de rosszabb világbajnokságunk, de ettől függetlenül most teszünk egy nagy lépést előre. A mentorok és „tanítványaik” olyasféle viszonyban vannak, mint a szakorvos a rezidensekkel, vagy az ügyvéd az ügyvédbojtárokkal. Szóval kellenek a jó mesterek. Most mindenki nagyon lelkes. A rendelkezésünkre álló pénz talán nem sok, de ad egy alapot, amire építhetünk. Mert hiába jó szakmailag valami, de pénz nélkül nem megy.