Miló Vikinek igazán kijutott a drámából

Úgy tűnik, a Házasság első látásra csütörtöki adásában is lesz dráma. Miló Viki ugyanis továbbra sem adta fel a párkeresést, de az útja rögös.
Miló Viki és férje, Attila esküvője jól alakult, és mindenki reménykedett sikerükben, románcukat mégis megtörték a konfliktusok – írja a Bors.
Miló Viki nem adja fel
Az ökölvívó sírásban tört ki a nászúton, és férjének is kijutott a drámából.
Amikor itt vagyunk, akkor ilyen vagy, mézesmázos vagy, otthon meg »menj a p*csába« – mondja Attila a felvételen Vikinek.
„Nem vagyok erre képes” – jelentette ki Attila. Viki sírva mondta el, hogy 47 éve nem találja a párját, de nem szeretné feladni.
Amikor a TV2 bejelentette a Házasság első látásra szereplőit, Miló Viki különösen nagy meglepetést okzott.
