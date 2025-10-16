Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
Kiemelten fontos!

Ma dől el Ukrajna sorsa? Trump felhívja Putyint

Tragédia:

Meghalt a Videoton UEFA-kupa-döntős legendája

Miló Viki

Miló Vikinek igazán kijutott a drámából

8 perce
Olvasási idő: 2 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Úgy tűnik, a Házasság első látásra csütörtöki adásában is lesz dráma. Miló Viki ugyanis továbbra sem adta fel a párkeresést, de az útja rögös.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Miló VikidrámaHázasság első látásra

Miló Viki és férje, Attila esküvője jól alakult, és mindenki reménykedett sikerükben, románcukat mégis megtörték a konfliktusok – írja a Bors

Miló Viki – Fotó: TV2
Miló Viki 
Fotó: TV2

Miló Viki nem adja fel

Az ökölvívó sírásban tört ki a nászúton, és férjének is kijutott a drámából.  

Amikor itt vagyunk, akkor ilyen vagy, mézesmázos vagy, otthon meg »menj a p*csába« – mondja Attila a felvételen Vikinek.

„Nem vagyok erre képes” – jelentette ki Attila. Viki sírva mondta el, hogy 47 éve nem találja a párját, de nem szeretné feladni.

 Aki kíváncsi a folytatásra, az csütörtök este 19.45-kor kapcsoljon a TV2-re!

Amikor a TV2 bejelentette a Házasság első látásra szereplőit, Miló Viki különösen nagy meglepetést okzott

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!