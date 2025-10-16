Miló Vikinek igazán kijutott a drámából

Miló Viki és férje, Attila esküvője jól alakult, és mindenki reménykedett sikerükben, románcukat mégis megtörték a konfliktusok – írja a Bors.

Miló Viki

Miló Viki nem adja fel

Az ökölvívó sírásban tört ki a nászúton, és férjének is kijutott a drámából.

Amikor itt vagyunk, akkor ilyen vagy, mézesmázos vagy, otthon meg »menj a p*csába« – mondja Attila a felvételen Vikinek.

„Nem vagyok erre képes” – jelentette ki Attila. Viki sírva mondta el, hogy 47 éve nem találja a párját, de nem szeretné feladni.

Amikor a TV2 bejelentette a Házasság első látásra szereplőit, Miló Viki különösen nagy meglepetést okzott.