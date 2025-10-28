Mindenszentek és halottak napja hagyományai Magyarországon

A mindenszentek és a halottak napja idején az ország temetőit fény borítja, gyertyák ezrei égnek a sírokon, és a csendes megemlékezés pillanataiban minden családban újra felidéződik a múlt. Ez az időszak nem csupán a gyászról, hanem a reményről, az összetartozásról és az élet tiszteletéről is szól.

Mécsesek a Rákoskeresztúri új köztemetőben mindenszentek ünnepe és halottak napja előtt, 2024. október 31-én.

Fotó: Hegedüs Róbert / MTI Fotószerkesztõség

Mindenszentek és Halottak napja hagyományai

A mindenszentek és halottak napja hagyományai mélyen gyökereznek a magyar kultúrában. A vallási hagyomány szerint mindenszentekkor a katolikus egyház minden üdvözült lélekről megemlékezik, másnap, halottak napján pedig az elhunytakról imádkozik. Ez az emlékezés halottakra nem szomorúságot, hanem a feltámadásba vetett hitet és az örök élet reményét fejezi ki.

Az ünnep szimbóluma a gyertyagyújtás: a láng az örök világosságot és a lélek halhatatlanságát jelképezi. A temetőkben ilyenkor a sírok gondosan feldíszítve, virágokkal és mécsesekkel telnek meg. Ezek a temetői szokások a tisztelet és szeretet kifejezései is egyben – olvasható a magyar Wikipédián.

Mindenszentek Magyarországon 2000-ben - fél évszázad után - lett ismét munkaszüneti nap. Az ünnep a katolikusoknak 2013-tól kötelező ünnep, azaz a hívőknek kötelező részt venniük a szentmisén.

Fotó: Silar - Wikipédia Commons

Miért gyújtunk gyertyát halottak napján?

A gyertyagyújtás szokása a keresztény hagyományokon túl a régi néphagyományok halottak napján kialakult hiedelmeiben is gyökerezik. A fény segíti a lelkeket hazatalálni, és megvédi az élőket a „kóborló szellemek” nyugtalanságától – legalábbis a régi hiedelmek szerint. A láng nemcsak az emlékezés, hanem az ima és a békesség jelképe is– írja az MTI 2024. Október 30-án megjelent cikke a Mindenszentek ünnepe és halottak napja.

Magyar népszokások mindenszentekkor: fény, étel és közösség

A magyar népszokások mindenszentekkor változatosak voltak vidékenként, de mindegyik a közös emlékezést szolgálta. Göcsejben például annyiszor harangoztak, ahány halottja volt a családnak; máshol ételt adtak a szegényeknek, hogy imádkozzanak az elhunytakért. Néhol tiltották a munkát, hogy azzal se zavarják a holtakat. Más helyeken ekkor választották meg a falu bíráját, újították meg a falu tanácsának tagjait, fogadták fel a cselédeket. Ezzel is szimbolizálva az újrakezdést – olvasható az Arcanum oldalán található Magyar Néprajzi Lexikonban.

Sok néphagyomány kapcsolódik a halottak napjához is. Egyes helyeken úgy tartották, hogy az éjszaka során a lelkek hazalátogatnak, ezért égve hagyták a lámpát, és terítettek számukra is az asztalnál. Ezek az ősi szokások ma is tovább élnek: a családok a temetőben találkoznak, közösen gyújtanak gyertyát, és csendben megosztják az emlékezés néma perceit.

A szentek ünnepe és a hit üzenete

A szentek ünnepe a keresztény naptár egyik legfontosabb eseménye, amely az égi és földi világ kapcsolatát hangsúlyozza. A mindenszentek napja arra emlékeztet, hogy minden emberi élet értékes, és a halál nem vég, hanem átlépés egy másik létformába. A vallási hagyomány szerint a szentek és a boldog lelkek közössége az emberi remény legszebb kifejezése.