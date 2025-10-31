Őrület jön a hétvégén – a rendőrség is nagy erőkkel készül

A mindenszentek időszakában jelentősen megnő a temetőlátogatások száma, ezért a hatóságok országszerte fokozott jelenléttel biztosítják a megemlékezők nyugalmát. A halottak napja alkalmával a rendőrség célja, hogy a hagyományos családi megemlékezések méltóságteljesen és biztonságban történhessenek - tájékoztat a TEOL.hu.
Temetők védelme és biztonságos közlekedés mindenszentek idején
A rendőrség idén is kiemelt figyelmet fordít a temetők környékének védelmére, a közlekedés segítésére és a vagyonbiztonság fenntartására. A police.hu tájékoztatása szerint az egyenruhások minden megyében jelen lesznek a forgalmas időszakban.
Az ünnep napjaiban az autóutak és a járdák is zsúfoltabbak lehetnek, ezért a hatóságok az alábbiakra hívják fel a figyelmet:
- Fokozott figyelemmel és türelemmel közlekedjünk
- A korai sötétedés és lassabb haladás növeli a balesetveszélyt
- A temetők környékén ideiglenes forgalmi változások is előfordulhatnak
A gyalogosokra kiemelten fontos ügyelni a buszmegállók, átkelőhelyek közelében, hiszen sokan gyalog indulnak megemlékezni.
Láthatóság és vagyonbiztonság: életet és értéket ment
A rendőrség hangsúlyozza:
sok temető közelében nincs kijelölt gyalogút, ezért a gyalogosoknak és a kerékpárosoknak érdemes láthatósági mellényt viselniük.
Idősebb szeretteinket érdemes elkísérni a temetőbe — így csökkenthető a kockázat a forgalomban.
A vagyonvédelemre is nagy hangsúly kerül:
- Zárják az autót, ne hagyjanak értékeket szem előtt
- A kerékpárokat megfelelően rögzítsék
- Az otthonokat távollét esetén biztonságosan zárják be
Az ünnepi időszak célja a békés megemlékezés
— a rendőrség pedig azon dolgozik, hogy a mindenszentek és a halottak napja idén is nyugodtan teljen mindenki számára.
Temetői nyitvatartás Budapesten mindenszentek és halottak napja idején
Korábbi cikkünkből kidereül, hogy a mindenszentek és a halottak napja időszakában a fővárosi temetők meghosszabbított nyitvatartással, valamint méltó és meghitt körülményekkel várják a megemlékezőket. Mutatjuk a nyitvatartást!
A gyász és az emlékezés ereje
Halottak napján mécsest gyújtunk, megállunk egy percre, és szeretettel gondolunk azokra, akik már nincsenek velünk. Az emlékezés segít enyhíteni a veszteség fájdalmát, és emlékeztet arra, hogy szeretteink tovább élnek bennünk: a történeteinkben, az érzéseinkben, a szívünkben.
Hasonló tartalmakat az Origo.hu felületén olvashat.