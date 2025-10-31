Hírlevél

biztonság

Őrület jön a hétvégén – a rendőrség is nagy erőkkel készül

8 perce
Olvasási idő: 5 perc
November első napjai mindig a csendes megemlékezésről és a gyertyafényes temetőlátogatásokról szólnak. Ugyanakkor a mindenszentek és halottak napja idején a rendőrség minden eddiginél nagyobb figyelmet fordít a temetők védelmére és a látogatók biztonságára — az ünnep napjaiban ugyanis jelentősen nő a forgalom és a balesetveszély.
biztonságmegemlékezésHalottak NapjaMindenszentekrendőrség

A mindenszentek időszakában jelentősen megnő a temetőlátogatások száma, ezért a hatóságok országszerte fokozott jelenléttel biztosítják a megemlékezők nyugalmát. A halottak napja alkalmával a rendőrség célja, hogy a hagyományos családi megemlékezések méltóságteljesen és biztonságban történhessenek - tájékoztat a TEOL.hu.

mindenszentek, temető
Temetők védelme mindenszentekkor
Fotó: Pexels

Temetők védelme és biztonságos közlekedés mindenszentek idején

A rendőrség idén is kiemelt figyelmet fordít a temetők környékének védelmére, a közlekedés segítésére és a vagyonbiztonság fenntartására. A police.hu tájékoztatása szerint az egyenruhások minden megyében jelen lesznek a forgalmas időszakban.

Az ünnep napjaiban az autóutak és a járdák is zsúfoltabbak lehetnek, ezért a hatóságok az alábbiakra hívják fel a figyelmet:

  • Fokozott figyelemmel és türelemmel közlekedjünk
  • A korai sötétedés és lassabb haladás növeli a balesetveszélyt
  • A temetők környékén ideiglenes forgalmi változások is előfordulhatnak

A gyalogosokra kiemelten fontos ügyelni a buszmegállók, átkelőhelyek közelében, hiszen sokan gyalog indulnak megemlékezni.

Láthatóság és vagyonbiztonság: életet és értéket ment

A rendőrség hangsúlyozza: 

sok temető közelében nincs kijelölt gyalogút, ezért a gyalogosoknak és a kerékpárosoknak érdemes láthatósági mellényt viselniük.

Idősebb szeretteinket érdemes elkísérni a temetőbe — így csökkenthető a kockázat a forgalomban.

A vagyonvédelemre is nagy hangsúly kerül:

  • Zárják az autót, ne hagyjanak értékeket szem előtt
  • A kerékpárokat megfelelően rögzítsék
  • Az otthonokat távollét esetén biztonságosan zárják be

Az ünnepi időszak célja a békés megemlékezés 

— a rendőrség pedig azon dolgozik, hogy a mindenszentek és a halottak napja idén is nyugodtan teljen mindenki számára.

Temetői nyitvatartás Budapesten mindenszentek és halottak napja idején

Korábbi cikkünkből kidereül, hogy a mindenszentek és a halottak napja időszakában a fővárosi temetők meghosszabbított nyitvatartással, valamint méltó és meghitt körülményekkel várják a megemlékezőket. Mutatjuk a nyitvatartást!

A gyász és az emlékezés ereje

Halottak napján mécsest gyújtunk, megállunk egy percre, és szeretettel gondolunk azokra, akik már nincsenek velünk. Az emlékezés segít enyhíteni a veszteség fájdalmát, és emlékeztet arra, hogy szeretteink tovább élnek bennünk: a történeteinkben, az érzéseinkben, a szívünkben.

