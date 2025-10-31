Őrület jön a hétvégén – a rendőrség is nagy erőkkel készül

A mindenszentek időszakában jelentősen megnő a temetőlátogatások száma, ezért a hatóságok országszerte fokozott jelenléttel biztosítják a megemlékezők nyugalmát. A halottak napja alkalmával a rendőrség célja, hogy a hagyományos családi megemlékezések méltóságteljesen és biztonságban történhessenek - tájékoztat a TEOL.hu.

Temetők védelme mindenszentekkor

Temetők védelme és biztonságos közlekedés mindenszentek idején

A rendőrség idén is kiemelt figyelmet fordít a temetők környékének védelmére, a közlekedés segítésére és a vagyonbiztonság fenntartására. A police.hu tájékoztatása szerint az egyenruhások minden megyében jelen lesznek a forgalmas időszakban.

Az ünnep napjaiban az autóutak és a járdák is zsúfoltabbak lehetnek, ezért a hatóságok az alábbiakra hívják fel a figyelmet:

Fokozott figyelemmel és türelemmel közlekedjünk

A korai sötétedés és lassabb haladás növeli a balesetveszélyt

A temetők környékén ideiglenes forgalmi változások is előfordulhatnak

A gyalogosokra kiemelten fontos ügyelni a buszmegállók, átkelőhelyek közelében, hiszen sokan gyalog indulnak megemlékezni.

Láthatóság és vagyonbiztonság: életet és értéket ment

A rendőrség hangsúlyozza:

sok temető közelében nincs kijelölt gyalogút, ezért a gyalogosoknak és a kerékpárosoknak érdemes láthatósági mellényt viselniük.

Idősebb szeretteinket érdemes elkísérni a temetőbe — így csökkenthető a kockázat a forgalomban.

A vagyonvédelemre is nagy hangsúly kerül:

Zárják az autót , ne hagyjanak értékeket szem előtt

A kerékpárokat megfelelően rögzítsék

Az otthonokat távollét esetén biztonságosan zárják be

Az ünnepi időszak célja a békés megemlékezés

— a rendőrség pedig azon dolgozik, hogy a mindenszentek és a halottak napja idén is nyugodtan teljen mindenki számára.

Temetői nyitvatartás Budapesten mindenszentek és halottak napja idején

Korábbi cikkünkből kidereül, hogy a mindenszentek és a halottak napja időszakában a fővárosi temetők meghosszabbított nyitvatartással, valamint méltó és meghitt körülményekkel várják a megemlékezőket. Mutatjuk a nyitvatartást!

A gyász és az emlékezés ereje

Halottak napján mécsest gyújtunk, megállunk egy percre, és szeretettel gondolunk azokra, akik már nincsenek velünk. Az emlékezés segít enyhíteni a veszteség fájdalmát, és emlékeztet arra, hogy szeretteink tovább élnek bennünk: a történeteinkben, az érzéseinkben, a szívünkben.

