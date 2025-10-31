Fordulat a Mol finomító tűzesetében – terrorcselekmény gyanúját is vizsgálhatják

A Mol százhalombattai finomítójában történt tűzeset továbbra is komoly figyelmet kap. Bár személyi sérülés nem történt, az ügyben új fejlemény látott napvilágot. Közérdekű bejelentés érkezett a Belügyminisztériumhoz, a Nemzeti Nyomozó Irodához (NNI) és a Terrorelhárítási Központhoz a Mol százhalombattai kőolaj-finomító tűzesetnek ügyében – írja a Magyar Nemzet. A levelet Tényi István, a közérdekű bejelentéseiről ismert állampolgár küldte el a Belügyminisztériumnak és a biztonsági szerveknek.

Fotó: Hegedüs Róbert / MTI

Felmerült a terrorcselekmény gyanúja a Mol finomítójánál történt balesetnél

Tényi István szerint a stratégiai fontosságú ipari létesítmény, a Mol finomító működésének megzavarása akár nemzetbiztonsági kockázatot is jelenthet. Úgy véli, ha valaki szándékosan beavatkozik egy közérdekű üzem működésébe, és ezzel a társadalmi-gazdasági rendet veszélyezteti, az terrorcselekménynek minősülhet.

Ennek működésének meghibásodása, megzavarása, kiesése vagy megsemmisítése, közvetlenül vagy közvetetten, átmenetileg vagy hosszú távon súlyos hatást gyakorolhat az állampolgárok gazdasági, szociális jólétére, a közegészségre, közbiztonságra, a nemzetbiztonságra, a nemzetgazdaság és a kormányzat működésére

– fogalmazott Tényi István.

A bejelentés ezért arra kéri a hatóságokat, hogy vizsgálják meg: a tűzeset hátterében állhat-e szándékos beavatkozás, esetleges terrorcselekmény gyanúja.

Újraindult a Mol finomítója a tűzeset után

A hét első felében újraindult a termelés a Mol Dunai Finomító üzemében a termelés, miután néhány nappal korábban a létesítmény egyes egységei tűzesetben megsérültek. Csökkentett kapacitással, de a hét első felében újra elindulhatott az üzemanyag-termelés a Dunai Finomítóban – erről adott tájékoztatást az épp a vállalatcsoport strukturális átalakulását előkészítő Mol.