Rendkívüli

Robbanás történt a Mol százhalombattai finomítójában hétfő este – vörösre festette az eget a lángoló üzem

Dunai Finomító

Itt a Mol reakciója a százhalombattai finomítóban keletkezett tűzre

1 óraja
Hétfő este tűz ütött ki a százhalombattai finomítóban, a helyiek a robbanásra riadtak fel. A Mol közleményben tájékoztatott arról, hogy mi történt és hogy hogyan állnak az oltási munkálatok.
Dunai FinomítótűzSzázhalombattaMolrobbanás

A Mol hétfő éjszaka az MTI megkeresésére közölte, hogy sikerült körülhatárolni a százhalombattai finomítóban keletkezett tüzet. Vezér Mihály polgármester a közösségi oldalán jelezte, hogy folyamatos kapcsolatban állnak a veszélyelhárítást irányító operatív törzzsel.

A vállalat tájékoztatása szerint a lángok a Dunai Finomító AV3-as üzemében csaptak fel, amelyet a tűzoltók már lokalizáltak, és továbbra is dolgoznak a helyszínen.

A közlemény hangsúlyozta, hogy személyi sérülés nem történt, és a baleset pontos okát jelenleg is vizsgálják.

A tűzről további részleteket ebben a cikkünkben olvashat. 

 

