Itt a Mol reakciója a százhalombattai finomítóban keletkezett tűzre

A Mol hétfő éjszaka az MTI megkeresésére közölte, hogy sikerült körülhatárolni a százhalombattai finomítóban keletkezett tüzet. Vezér Mihály polgármester a közösségi oldalán jelezte, hogy folyamatos kapcsolatban állnak a veszélyelhárítást irányító operatív törzzsel.

A vállalat tájékoztatása szerint a lángok a Dunai Finomító AV3-as üzemében csaptak fel, amelyet a tűzoltók már lokalizáltak, és továbbra is dolgoznak a helyszínen.

A közlemény hangsúlyozta, hogy személyi sérülés nem történt, és a baleset pontos okát jelenleg is vizsgálják.

