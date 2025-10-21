Itt a Mol reakciója a százhalombattai finomítóban keletkezett tűzre

Hétfő este tűz ütött ki a százhalombattai finomítóban, a helyiek a robbanásra riadtak fel. A Mol közleményben tájékoztatott arról, hogy mi történt és hogy hogyan állnak az oltási munkálatok.
A Mol hétfő éjszaka az MTI megkeresésére közölte, hogy sikerült körülhatárolni a százhalombattai finomítóban keletkezett tüzet. Vezér Mihály polgármester a közösségi oldalán jelezte, hogy folyamatos kapcsolatban állnak a veszélyelhárítást irányító operatív törzzsel.
A vállalat tájékoztatása szerint a lángok a Dunai Finomító AV3-as üzemében csaptak fel, amelyet a tűzoltók már lokalizáltak, és továbbra is dolgoznak a helyszínen.
A közlemény hangsúlyozta, hogy személyi sérülés nem történt, és a baleset pontos okát jelenleg is vizsgálják.
A tűzről további részleteket ebben a cikkünkben olvashat.
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!