Egy láthatatlan járvány, amely az egész országot sújtja

Tízből kilenc magyar embert érint valamilyen mozgásszervi probléma, mégis alig veszünk igénybe terápiát. Ez nemcsak egyéni szenvedés kérdése, hanem komoly társadalmi és gazdasági teher is: évről évre emberek százezrei élnek fájdalomban, aktív évek nélkül. Czeglédi Tamás, a MozgásKlinika társalapítója a Világgazdaságnak elmondta, hogy az igazi megoldás nem a gyors fájdalomcsillapításban, hanem a szemléletváltásban rejlik.

Tízből kilenc magyart napi szinten gyötörnek mozgásszervi panaszok

Ép testben ép lélek

Az ülő életmód, a stressz, a túlsúly és a rossz testtartás együttese már önmagában is veszélyes, de ha mindez egyszerre van jelen, szinte biztosan mozgásszervi gondokat okoz. Egy friss, ezer fős országos kutatás szerint a magyarok 95,6 százaléka szenved ilyen panaszoktól, közülük sokan krónikus formában. A válaszadók 92,5 százaléka napi vagy heti rendszerességgel tapasztal tüneteket, 46 százalék pedig minden mozgás után fájdalmat érez. A legsúlyosabban érintettek – a minta 40,6 százaléka – szinte minden nap szenvednek.

A számok mögött elgondolkodtató társadalmi mintázat is kirajzolódik. Bár az érintettek több mint fele rendszeresen jár orvoshoz, mozgásterápián vagy gyógytornán csak 15 százalék vesz részt, a legsúlyosabbaknál is mindössze 13 százalék. A magyar egészségkultúrában a gyógytorna és a rehabilitáció még mindig háttérbe szorul az orvosi kezelések mögött. Miközben Nyugat-Európában már az első derékfájásnál is gyógytornászhoz fordulnak, nálunk ez továbbra is luxusnak számít.

Derék, nyak, térd – a fájdalom toplistája

A felmérés szerint a leggyakoribb panasz a derékfájás, amit a nyaki és térdfájdalom követ. Nemcsak az időseket érinti: minden korosztályban jelen van a probléma. Az érintettek 77 százaléka alacsony egészség-, 88 százaléka pedig alacsony fittségérzetet jelölt meg. A településtípus is számít: míg a nagyvárosokban a páciensek ötödét eléri a terápiás részvétel, falvakban ez alig több mint 11 százalék. A mozgásterápiát igénybe vevők átlagéletkora 55 év, a többieké viszont mindössze 33 – vagyis sokan csak akkor fordulnak szakemberhez, amikor már késő.