Elképesztő jubileum: országos kincsvadászatot indít a Múlt-kor!

A Múlt-kor idén ünnepli fennállásának 25. évfordulóját, és a jubileum alkalmából különleges kalandra hívja a történelem szerelmeseit. A Múlt-kor kincskereső játék 2025. október 21. és december 18. között zajlik, és az ország 25 múzeumában elrejtett ajándékcsomagok várják a leggyorsabb megfejtőket.

A Múlt-kor 25. születésnapját különleges országos kincskereső játékkal ünnepli, amely 25 múzeumot és rejtett ajándékokat kapcsol össze. Fotó:Múlt-kór

A részvételhez a Múlt-kor Facebook-oldalán megjelenő nyomravezető epigrammákat kell követni — ezek segítenek kideríteni, melyik városban és melyik múzeumban található az aktuális kincs. Aki elsőként ér célba, nemcsak az aznapi ajándékot kapja meg, hanem egy titkos mondat egyik betűjét is, amely a játék végén különleges meglepetést rejt.

Hogyan működik a kincsvadászat?

A játék során minden kedden, csütörtökön és szombaton 10 órakor új feladvány jelenik meg a Múlt-kor Facebook-oldalán. A megfejtők „MÚLT-KOR 25” jelszóval térítésmentesen léphetnek be az adott múzeumba, ahol megkezdhetik a keresést.

A nyerteseknek két fotót kell készíteniük — egyet a helyszínről, egyet a megtalált betűről —, amelyeket a 25@mult-kor.hu címre várnak. A képek felkerülnek a Múlt-kor közösségi oldalára is, így mindenki követheti, hogyan áll össze a 25 betűből álló titkos mondat.

A Múlt-kor 25 éve – történelem, közösség, kíváncsiság

A Múlt-kor történelmi magazin 25 éve mutatja be közérthetően és élményszerűen a múlt eseményeit. Nyomtatott formában 15 éve jelenik meg, online felületén pedig több tízezer olvasót inspirál nap mint nap. Archívumában már 66 000 cikk őrzi a magyar és egyetemes történelem legizgalmasabb pillanatait.

"Szerettük volna, ha a 25. születésnapunk nemcsak visszatekintés, hanem közös élmény is lenne. A történelemhez való kapcsolódás sokszor egy megtalált kincshez vagy egy élményhez kötődik” – mondta Bartal Csaba, a Múlt-kor alapító főszerkesztője.

Csatlakozz a Múlt-kor kalandjához!

A jubileumi kincskereső nemcsak izgalmas játék, hanem országos kulturális élmény is. A 25 múzeumot felölelő program célja, hogy a történelem mindenki számára kézzelfoghatóvá váljon.

Az első feladvány 2025. október 21-én, reggel 10 órakor jelent meg a Múlt-kor Facebook-oldalán — készülj, mert lehet, hogy a következő megtaláló épp te leszel!