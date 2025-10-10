Autót is nyerhetünk az 5 éves MySpar applikációval

A MySpar applikáció mára nemcsak spórolási eszköz, hanem egy teljes körű vásárlási asszisztens, amely bevásárlólistát, digitális blokkot, akciókat és nyereményjátékokat kínál egyetlen felületen. A SPAR az elmúlt öt évben folyamatosan fejlesztette az appot, és mára több mint félmillió aktív felhasználó használja nap mint nap.

Születésnapját ünnepli a MySPAR applikáció, félmillió aktív felhasználóval és extra kedvezményekkel

Okos megoldás, valódi előnyök

A MySPAR alkalmazás indulásakor újdonságnak számított, mára azonban a SPAR vásárlási élményének kulcseleme lett. Az applikáció célja, hogy a bevásárlás minden szakaszát megkönnyítse – a tervezéstől a pénztárig –, miközben a digitális kuponokkal folyamatos megtakarítást biztosít.

Az 5. születésnap alkalmából 2025. október 2. és 29. között minden héten új kuponok jelennek meg, amelyekkel akár 30%-os kedvezménnyel vásárolhatók meg a legnépszerűbb SPAR termékek.

Peugeot 2008-at nyerhetünk a MySPAR appal

A születésnapi kampány részeként 2025. október 9. és 29. között a MySPAR történetének legnagyobb nyereményjátéka is elindul. A részvételhez mindössze regisztrálni kell a digitális blokkot az appban – ezzel máris esélyt lehet szerezni a fődíjra, egy vadonatúj Peugeot 2008-as autóra.

A nyereményjáték további díjai között szerepelnek:

KitchenAid konyhai termékek

konyhai termékek Philips Airfryer

5 db, egyenként 100 000 forint értékű SPAR nyereménykártya

Az ünnepi kampány arca ismét Fördős Zé, aki tavaly óta a MySPAR kommunikációs nagykövete. A népszerű gasztroszemélyiség most is a tudatos, okos vásárlásra hívja fel a figyelmet – hiszen az app letöltésével egyszerre lehet spórolni és nyerni.