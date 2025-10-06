Közeleg a napfogyatkozás, Magyarországon ezekből a városokból láthatunk a legtöbbet

Igazán ritka esemény a teljes napfogyatkozás, legutóbb 1999. augusztusában láthatunk ilyen csodát az égen. A kemma.hu arról ír, hogy már nem kell sokat várni a következő napfogyatkozásra, ugyanis 2026. augusztus 12-én részleges napfogyatkozás lesz megfigyelhető Magyarországon.

Teljes napfogyatkozás – Fotó: Unsplash

Teljes napfogyatkozás az Atlanti-óceán északi térségében

A teljes takarás ugyan nem következik be hazánkban, Nyugat-Magyarországon a Nap nagy része eltűnik a Hold mögött.

Sopron környékén a korong mintegy 80 százalékát fedi el a Hold, Győrben körülbelül 73 százalékot, Budapesten 56–64 százalékot, míg Debrecen térségében nagyjából 40 százalékot.

Aki a csúcspontot akarja látni, annak az Atlanti-óceán északi térségébe érdemes utaznia, de a legszerencsésebbek Spanyolországban, Izlandon vagy a nyugati mediterrán térségben is megfigyelhetik a teljes fázist.

Budapesten a részleges fogyatkozás 19:22-kor kezdődik, 19:56-kor tetőzik, és 20:01-kor ér véget.

A napfogyatkozás azt jelenti, hogy a Hold a Föld és a Nap közé kerül, és árnyékot vet bolygónkra. A látvány szinte földöntúli, nem véletlen, hogy emberek millióit foglalkoztatja.

Érdekesség, hogy részleges napfogyatkozás 2027. augusztus 2-án is lesz, míg a következő teljes magyar napfogyatkozás 2081-ben lesz megfigyelhető.

Szeptember elején szintén egy különleges látványban volt részünk, amit Tatáról kivételes módon is meg lehetett figyelni. Ekkor volt a teljes holdfogyatkozás, amiről az Origo is beszámolt.