Küszöbön a népesedési fordulat Magyarországon – több gyermek születhet az adóforradalom után

Biztosra lehet venni, hogy az otthonteremtési program és kormány jóléti intézkedéseinek hatására nő a magyar családok biztonságérzete és ezáltal egy többen mernek gyermeket vállalni - mondta Szalai Piroska, miniszterelnöki főtanácsadó, a Számháború legújabb adásában, akivel a júliustól életbe lépő programokról beszélgettünk. A miniszterelnöki főtanácsadó cáfolta azokat sajtóhíreket, amelyek szerint Magyarországon nőtt a szegények száma, ezzel szemben a valóság, hogy Magyarországon másfél millióval kevesebb ember van kitéve szegénység és társadalmi kirekesztés kockázatának.

Szalai Piroska szerint a népesedés növekedéséhez biztonságérzetre van szükség

A népesedés fellendülését várják a kormány családpolitikai lépéseitől

Folyamatosan javul magyar emberek gazdasági helyzetről alkotott véleménye, ami előbb-utóbb a születési számokban is meg fog jelenni – mondta Szalai Piroska, miniszterelnöki főtanácsadó az Origo kéthetente megjelenő műsora, a Számháború legújabb adásában. Ezúttal a kormány családpolitikai intézkedéseit vettük górcsá alá, július óta ugyanis családi adóforradalom zajlik Magyarországon. Ennek első lépéseként a családi adókedvezmény összege emelkedett 50 százalékkal, szeptemberben elindult az Otthon Start program, októberben pedig a 3 gyermekes anyák lettek szja-mentesek. A sor azonban így sem teljes, jövő januárban a 40 év alatti kétgyermekes anyák lesznek szja-mentesek, illetve megduplázódik a családi adókedvezmény összege.

Hangsúlyozta, azért a gyermeket nevelőket célozták meg, mert kimutatható, hogy a termékenységi ráta akkor tud emelkedni, ha a családok is biztonságban érzik magukat és a gyermekvállalás nem jár többlet szegénységi kockázattal.

„A 2010 előtti kormány teljesen kivonult ebből, sőt, minden kedvezményt megszüntetett” - emlékezett vissza a Gyurcsány-Bajnai kormányok ámokfutására, ami egyenesen vezetett ahhoz, hogy nagyon kevés gyerek született Magyarországon, 2011-ben a valaha volt legalacsonyabb a termékenységi rátát mérték idehaza. Az Orbán-kormány azonban gyökeres fordulatot hajtott végre, gyakorlatilag minden intézkedését erre építette. Ennek köszönhetően 20 éves csúcsra emelkedett a születések arányszáma. Jelezte azt is, hogy ugyan a covid megtörte ezt a kedvező trendet, de Európa 21 országában nagyobb volt a visszaesés.

Szalai Piroska biztosra veszi, hogy a szeptemberben induló Otthon Start program és kormány jóléti intézkedéseinek hatására nő a magyar családok biztonságérzete és ezáltal egy többen mernek gyermeket vállalni Magyarországon. Annál is inkább, mert az elmúlt hónapokban folyamatosan javulnak a bizalmi indexek, ami alátámasztja, erősödik a lakossági és a gazdasági szereplők jövőbe vetett bizalma.