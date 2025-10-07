Küszöbön a népesedési fordulat Magyarországon – több gyermek születhet az adóforradalom után

Biztosra lehet venni, hogy az otthonteremtési program és kormány jóléti intézkedéseinek hatására nő a magyar családok biztonságérzete és ezáltal egy többen mernek gyermeket vállalni - mondta Szalai Piroska, miniszterelnöki főtanácsadó, a Számháború legújabb adásában, akivel a júliustól életbe lépő programokról beszélgettünk. A miniszterelnöki főtanácsadó cáfolta azokat sajtóhíreket, amelyek szerint Magyarországon nőtt a szegények száma, ezzel szemben a valóság, hogy Magyarországon másfél millióval kevesebb ember van kitéve szegénység és társadalmi kirekesztés kockázatának.
Folyamatosan javul magyar emberek gazdasági helyzetről alkotott véleménye, ami előbb-utóbb a születési számokban is meg fog jelenni – mondta Szalai Piroska, miniszterelnöki főtanácsadó az Origo kéthetente megjelenő műsora, a Számháború legújabb adásában. Ezúttal a kormány családpolitikai intézkedéseit vettük górcsá alá, július óta ugyanis családi adóforradalom zajlik Magyarországon. Ennek első lépéseként a családi adókedvezmény összege emelkedett 50 százalékkal, szeptemberben elindult az Otthon Start program, októberben pedig a 3 gyermekes anyák lettek szja-mentesek. A sor azonban így sem teljes, jövő januárban a 40 év alatti kétgyermekes anyák lesznek szja-mentesek, illetve megduplázódik a családi adókedvezmény összege.
Hangsúlyozta, azért a gyermeket nevelőket célozták meg, mert kimutatható, hogy a termékenységi ráta akkor tud emelkedni, ha a családok is biztonságban érzik magukat és a gyermekvállalás nem jár többlet szegénységi kockázattal.
„A 2010 előtti kormány teljesen kivonult ebből, sőt, minden kedvezményt megszüntetett” - emlékezett vissza a Gyurcsány-Bajnai kormányok ámokfutására, ami egyenesen vezetett ahhoz, hogy nagyon kevés gyerek született Magyarországon, 2011-ben a valaha volt legalacsonyabb a termékenységi rátát mérték idehaza. Az Orbán-kormány azonban gyökeres fordulatot hajtott végre, gyakorlatilag minden intézkedését erre építette. Ennek köszönhetően 20 éves csúcsra emelkedett a születések arányszáma. Jelezte azt is, hogy ugyan a covid megtörte ezt a kedvező trendet, de Európa 21 országában nagyobb volt a visszaesés.
Szalai Piroska biztosra veszi, hogy a szeptemberben induló Otthon Start program és kormány jóléti intézkedéseinek hatására nő a magyar családok biztonságérzete és ezáltal egy többen mernek gyermeket vállalni Magyarországon. Annál is inkább, mert az elmúlt hónapokban folyamatosan javulnak a bizalmi indexek, ami alátámasztja, erősödik a lakossági és a gazdasági szereplők jövőbe vetett bizalma.
Kitért a műsorban Központi Statisztikai Hivatal nemrégiben frissített szegénységi adataira, amit az utóbbi időben több kritika is ért az ellenzék részéről. Szerinte ezek a kritikák teljesen megalapozatlanok.
„Rengeteg olyan kijelentést, számonkérést hallottunk, amelyekből azt akarták kihozni, hogy a magyar adatoknál sokkal rosszabb a valóság. Most meg, amikor a revízió után kiderült, hogy statisztikában nincsenek hibák, hallgatnak” - mondta a miniszterelnöki főtanácsadó, aki felidézte, hogy Magyarországon 15 éve még Romániával és Bulgáriával volt egy szinten a szegénységi mutatókban, azóta viszont 1 millióval nőtt a középosztálybeliek száma.
Azt is hangsúlyozta, hogy Brüsszel és a Tisza Párt visszavágná a kormány mostani jóléti intézkedéseit, az abból befolyó pénzt pedig a háborúba küldené. A magyar kormány azonban mindezt a családok támogatására kívánja fordítani, ezért is fontos, hogy a nemzeti konzultációt mindenki kitöltse.
Szalai Piroska felhívta rá a figyelmet, hogy kortól függetlenül mentesülnek az édesanyák az szja megfizetése alól, tehát azok is, akik 50-60 évesek, de már a gyerekekkel nem élnek egy háztartásban. Sőt, a nyugdíj mellett dolgozó édesanyáknak sem kell fizetni szja-t. A miniszterelnöki főtanácsadó reagált azokra a kritikákra is, amelyek azt állítják, hogy a gazdagokat támogatja a kormány ezekkel az intézkedésekkel. A kormány szeme előbb nem más, mint a gyermeknevelés támogatása áll