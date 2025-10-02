Hírlevél

üzlethálózat

Végre megnyílt a népszerű boltlánc első üzlete Budapesten

Izgalmas újdonság borzolta fel a kedélyeket Csepelen. Új, népszerű boltlánc érkezett Magyarországra, első üzletüket pedig a XXI. kerületben nyitották meg.
A Tesco új boltmárkával kísérletezik hazánkban: Csepelen nyílt meg az ország első Premier üzlete a Csepel Info szerint, amely első pillantásra egy felújított Tesco Expressznek tűnhet, valójában azonban jóval többről van szó. A népszerű bolt, a Premier a Tesco Egyesült Királyságban működő kényelmi üzlethálózatának mintájára jött létre, és a brit piacon régóta ismert „sarki bolt” alternatíva.

A Premier márka Nagy-Britanniában a Booker Group részeként vált ismertté, amelyet a Tesco 2018-ban felvásárolt. A hálózat főként kisebb városi, lakóövezeti boltokból áll, amelyek franchise-modellben működnek, de a Tesco logisztikája és beszerzése áll mögöttük.  

Csepelen nyílt meg népszerű boltlánc első üzlete

A boltok kínálata alapélelmiszerekből, frissáruból, italokból, készételekből és háztartási termékekből áll, a hangsúly pedig a gyors, kényelmes bevásárláson van.  

A magyar piacon azért lehet érdekes a Premier megjelenése, mert a Tesco az utóbbi években erősen megszenvedte a diszkontláncok, főleg a Lidl előretörését, amelyek a városi, gyors bevásárlások területén vitték sikerre a modelljüket.  

Bár a Tesco Express márka eddig ezt a szerepet próbálta betölteni, sok vásárlónak az Expressz drágábbnak és kevésbé vonzó alternatívának tűnik a diszkontokhoz képest. 

Ezzel szemben a Premier kevésbé „multis” érzetet kelt, inkább családias, sarki bolt hangulatot ígérhet, olcsóbb árstratégiával és közvetlenebb arculattal. 

 

 

