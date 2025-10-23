131 éves a világ legszebb kávéháza – lenyűgöző képgaléria a New York Caféról

Volt olyan időszak a kávéház életében, amikor bárki kérhetett tollat, tintát és „kutyanyelvet” az íráshoz, de később ezt megtiltották, mivel Krúdy Gyula elbeszélése alapján „Karinthy leöntötte tintával a szürke kanapét”.

1945 után az épületet korszerűsítették, a kávéházat azonban bezárták. A Lapkiadó Vállalat irodaházát alakították ki az épületben, számos szerkesztőségnek adott otthont. A második világháború után, 1945. augusztus 1-jén a New York Kávéház újra megnyílt.

Az éttermi részen és a Márványteremben dzsessz, a bárban zongoramuzsika szólt, 1945–1946-ban főként bálok, estélyek és testületi gyűlések helyszíneként maradt életben az intézmény, majd 1949-ben államosították. Ezután az egykori kávéházi helyiségek egy része a Sportszerkereskedelmi Nemzeti Vállalat üzletközpontjaként, sportáruházaként nyílt újra, a volt eszpresszó helyiségeit pedig az IBUSZ-nak utalták ki.

1952-ben ismét felmerült az egykor legendás kávéház szórakozóhellyé alakításának ötlete, 1953 elején pedig meg is indultak az átalakítási munkálatok. 1954 áprilisában országos cukrászipari kiállítást rendeztek a korabeli híradások szerint eredeti állapotukba visszaállított termekben, majd április 30-án hivatalosan is megnyílt az új nevén Hungária kávéház és étterem.

A kávéház 1990-ben kapta vissza az eredeti nevét, de az ingatlant a rendszerváltást követően egy évtizeden keresztül nem tudta sem hasznosítani, sem értékesíteni a tulajdonos állam. Több sikertelen ajánlattétel után a tulajdonos Állami Privatizációs és Vagyonkezelő Rt. az olaszországi ingatlanfejlesztő Boscolo-csoporttal kötött megállapodást, amit 2000. november 14-én írtak alá a felek.

Végül 14 ezer négyzetméternyi területen, két elnöki lakosztállyal és 105 szobával, 175 fő befogadására alkalmas konferenciaközponttal, illetve a földszinten az egykori pompát idéző New York kávéház próbaüzemével 2006. május 5-én nyílt meg a Boscolo New York Palace Hotel. A kávéház üzemeltetését 2009-től az Eventrend Group vette át. A New York Café 2011-ben és 2013-ban elnyerte a világ legszebb kávéháza címet a U City Guide-tól.

Idén márciustól éjjel is nyitva tart a New York Kávéház.