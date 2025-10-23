131 éves a világ legszebb kávéháza – lenyűgöző képgaléria a New York Caféról

A New York Kávéháznak otthont adó New York-palota épülete a budapesti Nagykörút egyik legimpozánsabb épülete. Annak idején, még a 19. században biztosítótársasági székházként üzemelt, de 1894-es átadását követően a földszinten kialakított New York Kávéház gyorsan az irodalmi és művészi élet központjává vált. A négyemeletes, leginkább barokk és reneszánsz hatást tükröző palotát és benne a kávéházat Hauszmann Alajos tervezte, Korb Flóris és Giergl Kálmán tervei alapján.
Pezsgő irodalmi élet a New York Kávéházban
A pazar, tágas belsőtér kialakítására már a korai években nagy hangsúlyt fektettek. A több elkülönített térre tagolódó belső teret csavart márványoszlopokkal választották el egymástól. A Kávéház külső szobordíszei, a jellegzetes tizennégy bronz ördög faunalak Senyey Károly munkáját dicséri, és az érzékiséget, a csúfolódó kedvet szimbolizálják. Itt található „El Asmodáj” alakja is, amely a kávé és a gondolkodás szellemét hirdeti a mai napig, ezzel támogatva, inspirálva a betérő művészeket – olvasható a New York Kávéház weboldalán.
Aki belép a New York Kávéházba, a levegőben érezheti a történelem és a kultúra jelenlétét. Olyan neves költők és írok töltötték itt az idejüket, mint Babits Mihály, Móricz Zsigmond, Gárdonyi Géza, Karinthy Frigyes, Kosztolányi Dezső, Illyés Gyula és Weöres Sándor. Molnár Ferenc Pál utcai fiúk című legendás regénye a karzaton született meg.
Volt olyan időszak a kávéház életében, amikor bárki kérhetett tollat, tintát és „kutyanyelvet” az íráshoz, de később ezt megtiltották, mivel Krúdy Gyula elbeszélése alapján „Karinthy leöntötte tintával a szürke kanapét”.
1945 után az épületet korszerűsítették, a kávéházat azonban bezárták. A Lapkiadó Vállalat irodaházát alakították ki az épületben, számos szerkesztőségnek adott otthont. A második világháború után, 1945. augusztus 1-jén a New York Kávéház újra megnyílt.
Az éttermi részen és a Márványteremben dzsessz, a bárban zongoramuzsika szólt, 1945–1946-ban főként bálok, estélyek és testületi gyűlések helyszíneként maradt életben az intézmény, majd 1949-ben államosították. Ezután az egykori kávéházi helyiségek egy része a Sportszerkereskedelmi Nemzeti Vállalat üzletközpontjaként, sportáruházaként nyílt újra, a volt eszpresszó helyiségeit pedig az IBUSZ-nak utalták ki.
1952-ben ismét felmerült az egykor legendás kávéház szórakozóhellyé alakításának ötlete, 1953 elején pedig meg is indultak az átalakítási munkálatok. 1954 áprilisában országos cukrászipari kiállítást rendeztek a korabeli híradások szerint eredeti állapotukba visszaállított termekben, majd április 30-án hivatalosan is megnyílt az új nevén Hungária kávéház és étterem.
A kávéház 1990-ben kapta vissza az eredeti nevét, de az ingatlant a rendszerváltást követően egy évtizeden keresztül nem tudta sem hasznosítani, sem értékesíteni a tulajdonos állam. Több sikertelen ajánlattétel után a tulajdonos Állami Privatizációs és Vagyonkezelő Rt. az olaszországi ingatlanfejlesztő Boscolo-csoporttal kötött megállapodást, amit 2000. november 14-én írtak alá a felek.
Végül 14 ezer négyzetméternyi területen, két elnöki lakosztállyal és 105 szobával, 175 fő befogadására alkalmas konferenciaközponttal, illetve a földszinten az egykori pompát idéző New York kávéház próbaüzemével 2006. május 5-én nyílt meg a Boscolo New York Palace Hotel. A kávéház üzemeltetését 2009-től az Eventrend Group vette át. A New York Café 2011-ben és 2013-ban elnyerte a világ legszebb kávéháza címet a U City Guide-tól.
Idén márciustól éjjel is nyitva tart a New York Kávéház.