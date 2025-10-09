Hírlevél

Kemény kijelentés: Zelenszkij elvesztette a józan eszét

Nobel-díj

Kis ország nagy tudósai: hihetetlen magyar sikerek a Nobel-díj történetében

2025. október 9-én a Svéd Akadémia kihirdette, hogy Krasznahorkai László kapja az idei irodalmi Nobel-díjat, ezzel másodszor került magyar szerző ilyen rangú elismerés birtokába, Kertész Imre után. Az Origo a díj kapcsán összeszedte, hogy magyarként kik kaptak eddig Nobel-díjat.
Ebben a cikkben bemutatjuk a  magyar kötődésű Nobel-díj díjazottait, akiken keresztül a hazai tudomány és kultúra is beírta nevét a világ nagy történetébe.

Nobel-díj, nobeldíj
Nobel-díjas magyarok, akik örökre beírták nevüket a történelembe
Fotó: MTI / Nemzeti Archívum

Az alábbi tudósok, kutatók és írók nem feltétlenül mind Magyarországon születtek vagy éltek egész életükben, de munkásságuk és kötődésük révén központi szerepet játszanak a magyar kulturális és tudományos örökségben:

Pozsonyban (az Osztrák-Magyar Monarchia területén) született, tanulmányait részben Magyarországon végezte, de tudományos pályafutását Németországban építette fel. 1905-ben fizikai Nobel-díjat kapott azzal az indoklással, hogy katódsugaras vizsgálatokra épülő atommodell-kutatásai “új utakat nyitottak az atomfizika megértésében”.

Osztrák–magyar orvos, akit az egyensúlyérzékelés fiziológiai és patológiai vizsgálataiért tüntettek ki 

1914-ben az orvostudományi Nobel-díjjal.

 Kutatásai döntőek voltak abban, hogy megértsük, miként érzékeljük és tartjuk meg az egyensúlyunkat.

Robert Barany (1876-1936), médecin autrichien, prix Nobel de Médecine en 1914. HRL-515326 (Photo by © Harlingue / Roger-Viollet / Roger-Viollet via AFP)
Bárány Róbert (1876–1936)
Fotó: AFP / © Harlingue / Roger-Viollet

Kémikus, a kolloidkémia és oldatok szerkezetének vizsgálatára fókuszált. 1925-ben kémiai Nobel-díjat kapott, elismerve azt, hogy bebizonyította a kolloid oldatok heterogén természetét és hozzájárult az ultramikroszkóp feltalálásához.

Magyarországi gyökerekkel rendelkező biokémikus és kutató. 

1937-ben nyerte el az orvostudományi Nobel-díjat a biológiai égésfolyamatok, különösen a C-vitamin és a fumársav-katalízis szerepének feltárásáért.

 Munkássága alapvető jelentőségű a sejtanyagcsere megértésében.

Albert Imre Szent-Gyorgyi (1893-1986), a Hungarian-born biochemist, was the first to isolate vitamin C. His discoveries revolutionized the field of muscle research 1965 (Photo by Ann Ronan Picture Library / Photo12 via AFP)
Szentgyörgyi Albert (1893-1986)
Fotó: AFP / Ann Ronan Picture Library

Kémikus, aki az izotópok indikátorként való alkalmazását fejlesztette tovább. 1943-ban kémiai Nobel-díjat kapott azzal az indokkal, hogy a módszereivel új dimenziókat nyitott a nyomelem-analízisben és a radioaktív izotópok alkalmazásában.

Orvos, fizikus és élettani kutató. 

1961-ben vehette át az orvosi Nobel-díjat a belső fül és a csiga ingerlésének fizikai mechanizmusainak feltárásáért — munkája alapjaiban járult hozzá a hallás fiziológiájának megértéséhez.

Fizikus és matematikus, aki emigrációja után is megtartotta magyar kötődését. 1963-ban nyerte el a fizikai Nobel-díjat az atommag- és részecskeelméletek továbbfejlesztéséért, különösen a szimmetriaelvek matematikai alkalmazásáért.

The Swedish Academy of Sciences in Stockholm awards the Nobel Prize in Physics to physicists Professor Eugen Wigner (Princeton), Professor Maria Goeppert-Mayer (University of California), and German Professor Hans Jensen (Heidelberg University), on 5 November 1963. Goeppert and Jensen were honored for discovering the nuclear shell structure. The picture shows Hans Jensen at his desk (undated archive picture). | usage worldwide (Photo by ROLAND WITSCHEL / dpa Picture-Alliance via AFP)
Wigner Jenő Pál (1902–1995)
Fotó: ROLAND WITSCHEL / AFP / DPA

Fizikus, feltaláló — legismertebb találmánya a holográfia. 

1971-ben kapta a fizikai Nobel-díjat azért, mert új módszert alkotott, amely lehetővé tette a hologram technológiáját és annak fejlesztését.

Kémikus, akinek kutatásai a molekuláris reakciók dinamikájához és kémiai folyamatokhoz kapcsolódnak. 1986-ban kémiai Nobel-díjat kapott olyan elvek és módszer kidolgozásáért, amelyek az elemi reakciókban részt vevő molekulák mozgását írják le.

Író és aktivista, aki a holokauszt emlékezetének őrzésével, az emberi jogok és identitás kérdéseivel foglalkozott. 

1986-ban kapta a béke Nobel-díjat, az emberi méltóság fölemelése érdekében végzett munkájáért.

NEW YORK, NY - APRIL 28: Nobel Peace Prize laureate and Author Elie Wiesel attends the "Genesis Generation Challenge" at Bloomberg Philanthropies on April 28, 2015 in New York City. Mark Sagliocco/Getty Images/AFP (Photo by Mark Sagliocco / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)
Elie Wiesel (1928-2016)
Fotó: MARK SAGLIOCCO / AFP / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Kémikus, akinek fő kutatási területe a karbokationok szerkezete és reakciói voltak. 

1994-ben elnyerte a kémiai Nobel-díjat a karbokation-kémiához való hozzájárulásaiért, különösen az organikus reakciómechanizmusok vizsgálata terén.

Közgazdász, aki a játékelméletben ért el kiemelkedő eredményeket.  1994-ben osztozott a közgazdasági Nobel-díjon Nash-sel és Seltennel, azzal az indoklással, hogy munkáik kitágították a nem kooperatív játékok elméletét.

Író és esszéista, műveiben olyan témákat dolgozott fel, mint identitás, traumák és emlékezet. 

2002-ben kapta meg az irodalmi Nobel-díjat – ő az első magyar író, akit e díjjal tüntettek ki.

Portrait de Imre Kertesz, prix Nobel de littérature 2002 ©Effigie/Leemage (Photo by leemage / Bridgeman Images via AFP)
Kertész Imre (1929-2016)
Fotó: Bridgeman Images via AFP

Izraeli–magyar biokémikus, aki 

2004-ben kapta meg a kémiai Nobel-díjat az ubikvitin-rendszer felfedezéséért, amely a sejtek hibás fehérjéinek lebontását szabályozza.

 Kutatásai alapvető szerepet játszanak a rák és neurodegeneratív betegségek megértésében.

Biokémikus, akinek kutatásai kulcsszerepet játszottak az mRNS-alapú vakcinák fejlesztésében. 2023-ban orvosi / fiziológiai Nobel-díjat kapott – ezzel világszinten is elismertté vált.

Laureate, Hungarian-US biochemist Katalin Kariko poses after having been awarded with the 2023 Nobel Prize in Physiology or Medicine during the Nobel awards ceremony at the Concert Hall in Stockholm, Sweden on December 10, 2023. (Photo by Jonathan NACKSTRAND / AFP)
Karikó Katalin
Fotó: JONATHAN NACKSTRAND / AFP

Fizikus, aki az attoszekundumos fényimpulzusok generálásával foglalkozik. 

2023-ban osztozott a fizikai Nobel-díjon Pierre Agostinivel és Anne L’Huillier-rel az elektronok ultrarövid időskálás mozgásának vizsgálatáért.

Krasznahorkai László és a magyar irodalmi Nobel-díj újjászületése

Amint már említettük a bevezetőben, 2025. október 9-én a Svéd Akadémia bejelentette: 

Krasznahorkai László kapja az irodalmi Nobel-díjat.

Ezzel ő válik az ország második Nobel-díjas írójává – Kertész Imre után. Ez a döntés nemcsak az ő művészetét ünnepli, hanem erős üzenetet küld a magyar és közép-európai irodalom jelenéről és jövőjéről.

This photo taken on July 26, 2021 shows Hungarian writer Laszlo Krasznahorkai posing for a photo in Salzburg, on the occasion of the presentation of the Austrian State Prize for European Literature 2021. Hungarian writer Laszlo Krasznahorkai, who won the 2025 Nobel Prize in Literature on October 9, 2025, has been described as the postmodern "master of the apocalypse". (Photo by Leo NEUMAYR / APA / AFP) / Austria OUT
A legújabb magyar Nobel-díjas; Krasznahorkai László
Fotó: LEO NEUMAYR / APA / AFP

Az akadémia indoklása kiemelte, hogy Krasznahorkai műveiben a történelmi perspektíva, a lélektani mélység és a formai újszerűség egyaránt megjelenik — és hogy ezek az elemek összeolvadnak egy „látomásszerű életművé” tett alkotássá.

 

