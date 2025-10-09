Kis ország nagy tudósai: hihetetlen magyar sikerek a Nobel-díj történetében

Ebben a cikkben bemutatjuk a magyar kötődésű Nobel-díj díjazottait, akiken keresztül a hazai tudomány és kultúra is beírta nevét a világ nagy történetébe.

Nobel-díjas magyarok, akik örökre beírták nevüket a történelembe

Fotó: MTI / Nemzeti Archívum

Az alábbi tudósok, kutatók és írók nem feltétlenül mind Magyarországon születtek vagy éltek egész életükben, de munkásságuk és kötődésük révén központi szerepet játszanak a magyar kulturális és tudományos örökségben:

Pozsonyban (az Osztrák-Magyar Monarchia területén) született, tanulmányait részben Magyarországon végezte, de tudományos pályafutását Németországban építette fel. 1905-ben fizikai Nobel-díjat kapott azzal az indoklással, hogy katódsugaras vizsgálatokra épülő atommodell-kutatásai “új utakat nyitottak az atomfizika megértésében”.

Osztrák–magyar orvos, akit az egyensúlyérzékelés fiziológiai és patológiai vizsgálataiért tüntettek ki

1914-ben az orvostudományi Nobel-díjjal.

Kutatásai döntőek voltak abban, hogy megértsük, miként érzékeljük és tartjuk meg az egyensúlyunkat.

Bárány Róbert (1876–1936)

Fotó: AFP / © Harlingue / Roger-Viollet

Kémikus, a kolloidkémia és oldatok szerkezetének vizsgálatára fókuszált. 1925-ben kémiai Nobel-díjat kapott, elismerve azt, hogy bebizonyította a kolloid oldatok heterogén természetét és hozzájárult az ultramikroszkóp feltalálásához.

Magyarországi gyökerekkel rendelkező biokémikus és kutató.

1937-ben nyerte el az orvostudományi Nobel-díjat a biológiai égésfolyamatok, különösen a C-vitamin és a fumársav-katalízis szerepének feltárásáért.

Munkássága alapvető jelentőségű a sejtanyagcsere megértésében.

Szentgyörgyi Albert (1893-1986)

Fotó: AFP / Ann Ronan Picture Library

Kémikus, aki az izotópok indikátorként való alkalmazását fejlesztette tovább. 1943-ban kémiai Nobel-díjat kapott azzal az indokkal, hogy a módszereivel új dimenziókat nyitott a nyomelem-analízisben és a radioaktív izotópok alkalmazásában.

Orvos, fizikus és élettani kutató.

1961-ben vehette át az orvosi Nobel-díjat a belső fül és a csiga ingerlésének fizikai mechanizmusainak feltárásáért — munkája alapjaiban járult hozzá a hallás fiziológiájának megértéséhez.

Fizikus és matematikus, aki emigrációja után is megtartotta magyar kötődését. 1963-ban nyerte el a fizikai Nobel-díjat az atommag- és részecskeelméletek továbbfejlesztéséért, különösen a szimmetriaelvek matematikai alkalmazásáért.