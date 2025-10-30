Kihúzták a hatos lottó nyerőszámait

A Szerencsejáték Zrt. tájékoztatása szerint megtartották a 44. heti hatos lottó számsorsolást. Mutatjuk a nyerteseket.
Mutatjuk a nyerteseket
Nyerőszámok:
- 19 (tizenkilenc)
- 21 (huszonegy)
- 22 (huszonkettő)
- 25 (huszonöt)
- 26 (huszonhat)
- 45 (negyvenöt)
Nyeremények:
- 6 találatos szelvény nem volt;
- 5 találatos szelvény 6 darab, nyereményük egyenként 1 157 200 forint;
- 4 találatos szelvény 627 darab, nyereményük egyenként 11 075 forint;
- 3 találatos szelvény 12 791 darab, nyereményük egyenként 3300 forint.
Az Origo korábban írt egy hasonló cikket, miszerint Hihetetlen! Telitalálat a Hatoslottón – nem is akármilyen számokkal.
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!