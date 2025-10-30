Hírlevél

lottó

Kihúzták a hatos lottó nyerőszámait

1 órája
Olvasási idő: 2 perc
A Szerencsejáték Zrt. tájékoztatása szerint megtartották a 44. heti hatos lottó számsorsolást. Mutatjuk a nyerteseket.
lottónyereménySzerencsejáték Zrt

Mutatjuk a nyerteseket

nyertesek
Kihúzták a hatos lottó nyerőszámait. Mutatjuk a nyerteseket.

Nyerőszámok:

 

 

  • 19 (tizenkilenc)
  • 21 (huszonegy)
  • 22 (huszonkettő)
  • 25 (huszonöt)
  • 26 (huszonhat)
  • 45 (negyvenöt)

 

Nyeremények:

 

 

  • 6 találatos szelvény nem volt;
  • 5 találatos szelvény 6 darab, nyereményük egyenként 1 157 200 forint;
  • 4 találatos szelvény 627 darab, nyereményük egyenként 11 075 forint;
  • 3 találatos szelvény 12 791 darab, nyereményük egyenként 3300 forint.

