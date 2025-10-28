Eiffel árnyékában: a Nyugati pályaudvar 148 éve utaztatja az utasokat

A mai Nyugati pályaudvar helyén korábban a Pesti indóház állt, Magyarország első vasútvonalának, a Pest–Vác vonalnak indulási pontjaként 1846-ban. A növekvő forgalom és a Nagykörút tervezett kiépítése miatt az Osztrák Államvasút Társaság úgy döntött, hogy új, modern pályaudvart épít a helyén.

Teréz körút (Vas utca), a felvétel a Nyugati pályaudvar építése idején, 1875 - 1877 között készült.

Fotó: F. Dózsa Katalin / Fortepan

Az új csarnok terveit az osztrák August W. De Serres és a párizsi Eiffel-iroda készítette, a híres Theofil Seyrig tervezte a lenyűgöző vasszerkezetet, amely a mai napig a pályaudvar jellegzetes eleme. Az új épület megnyitása technikai bravúrnak számított, és jelentős mérföldkő volt a magyar vasúttörténetben.

A Nyugati pályaudvar történelmi jelentősége

Az állomás 1891-ben kapta a Nyugati pályaudvar nevet az Osztrák-Magyar Államvaspálya Társaság államosítása után.

Teréz körút, Nyugati pályaudvar. A felvétel 1890 után készült.

Fotó: Klösz György fényképei / Fortepan / Budapest Főváros Levéltára. Levéltári jelzet: HU.BFL.XV.19.d.1.07.138

A Királyi váró bejárata.

Fotó: F. Dózsa Katalin / Fortepan

A következő évtizedek során a pályaudvar folyamatosan fejlődött: a Kandó mozdonyok próbameneteit itt végezték, a felsővezetéket pedig 1968-ban építették ki a vágányok fölé.

1968. - a Nyugati pályaudvar vágányai a Ferdinánd (Élmunkás) hídról nézve.

Fotó: Fortepan / undefined

Az 1977–1979-es években a metróépítéshez kapcsolódóan jelentős rekonstrukció zajlott, új csarnoktető, felüljáró és aluljárórendszer épült, így a Nyugati pályaudvar a korszerű közlekedés fontos csomópontjává vált.

Nyugati (Marx) tér az aluljáró és a felüljáró építési munkálatai alatt. Szemben a Nyugati pályaudvar és jobbra a Teréz (Lenin) körút.

Fotó: Fortepan / Szomolányi József

Nyugati pályaudvar csarnokának rekonstrukciója. (1978.)

Fotó: Fortepan / UVATERV

A Nyugati pályaudvar napjainkban

A Nyugati pályaudvar ma 17 vágánnyal, két csoport tárolóvágánnyal, motorkocsi- és személykocsi-karbantartó csarnokokkal, valamint modern biztosítóberendezéssel szolgálja a közlekedőket. A csarnok hossza 146 méter, középcsarnokának szélessége 42 méter, legnagyobb magassága 25 méter. A pályaudvar mind a történelmi hangulatot, mind a korszerű funkciókat megtartva, a budapesti közlekedés meghatározó eleme maradt.

Nyugati pályaudvar a 2000-es évek elején

Fotó: ELLEN ROONEY / Robert Harding Heritage / AFP

A Nyugati pályaudvar tehát nem csupán egy vasútállomás, hanem Budapest történelmi és műszaki örökségének kiemelkedő példája. 148 év után is szolgálja az utazókat, és a belváros dinamikus közlekedési életének szerves része.

