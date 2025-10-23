Hírlevél

forradalom

Október 23: a nap, amikor a magyarok nemet mondtak a diktatúrára

1956. október 23-a nemcsak a magyar történelem egyik legmeghatározóbb napja, hanem az egész kelet-európai szabadságküzdelmek szimbóluma is lett. Október 23-án békés diáktüntetéssel kezdődött az a forradalom, amely néhány órán belül fegyveres szabadságharccá alakult, és örökre megváltoztatta Magyarország sorsát.
forradalomreformNagy ImrezászlódiktatúraMagyarország

A forradalom előzménye, hogy a budapesti műegyetemisták október 22-én 16 pontban foglalták össze követeléseiket – többpárti választásokat, szólásszabadságot, a szovjet csapatok kivonását és Nagy Imre kormányra kerülését sürgetve. Másnap, október 23-án, több tízezren vonultak az utcákra, hogy kifejezzék szolidaritásukat a lengyel munkásokkal és követeljék a magyar függetlenséget.

1956.október23.forradalomésszabadságharc, 1956., forradalom, szabadságharc, 1956. október 23., 1956.október23.,
1956. október 23-án Magyarország népe szabadságot és függetlenséget követelt – a lyukas zászló a forradalom jelképe lett. Képen a Leonardo da Vinci utca és a Tömő utca kereszteződése
Fotó: Fortepan / Fortepan

A tüntetők a Petőfi-szobornál és a Bem téren gyűltek össze, majd a Parlament elé vonultak. A zászlókból kivágták a szovjet címert – így született meg a lyukas zászló, a forradalom legismertebb jelképe. Az esti órákban azonban a helyzet drámaian megváltozott: a békés demonstráció véres összecsapásba torkollt, amikor a karhatalom a Magyar Rádió épületénél a tömegbe lőtt.

A forradalom lángjai október 23 után

A következő napokban országszerte kitört a fegyveres ellenállás. Ledöntötték a Sztálin-szobrot, felkelők foglalták el a rádiót, a pártlapok szerkesztőségeit és a fegyverraktárakat. Október 25-én a Kossuth téren sortűz zúdult a tömegre, majd vidéken – Miskolcon, Mosonmagyaróváron, Kecskeméten – is halálos áldozatokat követeltek a sortüzek.

1956.október23.forradalomésszabadságharc, 1956., forradalom, szabadságharc, 1956. október 23., 1956.október23.,
Rákóczi út 54
Fotó: Fortepan / Hofbauer Róbert / Fortepan / Hofbauer Róbert

A felkelés központi alakja Nagy Imre lett, aki kormányfőként reformokat ígért, és november 1-jén bejelentette Magyarország semlegességét, valamint a Varsói Szerződésből való kilépést. Ez azonban a szovjetek beavatkozásához vezetett: november 4-én megindult a katonai támadás, amely leverte a forradalmat.

A forradalom leverése után több ezer embert börtönöztek be, több százat kivégeztek, köztük Nagy Imrét, Maléter Pált és Gimes Miklóst. Mintegy 200 ezer magyar kényszerült emigrációba.

Évtizedekig „ellenforradalomként” emlegették 1956 eseményeit, mígnem 1989-ben Pozsgay Imre hivatalosan népfelkelésnek nevezte őket. Ugyanabban az évben, október 23-án, Szűrös Mátyás kikiáltotta a Magyar Köztársaságot.

Érdekességek 1956-ról

  • A lyukas zászló véletlenül született: a tüntetők egyszerűen kivágták belőle a szovjet címert.
  • A Szabad Európa Rádió közvetítései sok helyen tartották életben a reményt a harcok idején.
  • A Sztálin-szobor ledöntésekor a hatalmas bronzcsizmák a talapzaton maradtak – ezekből született a „csizmás szobor” legendája.
  • 1992-ben Borisz Jelcin orosz elnök személyesen kért bocsánatot Magyarországtól az 1956-os szovjet beavatkozásért.

 

