Október 23: a nap, amikor a magyarok nemet mondtak a diktatúrára

A forradalom előzménye, hogy a budapesti műegyetemisták október 22-én 16 pontban foglalták össze követeléseiket – többpárti választásokat, szólásszabadságot, a szovjet csapatok kivonását és Nagy Imre kormányra kerülését sürgetve. Másnap, október 23-án, több tízezren vonultak az utcákra, hogy kifejezzék szolidaritásukat a lengyel munkásokkal és követeljék a magyar függetlenséget.

1956. október 23-án Magyarország népe szabadságot és függetlenséget követelt – a lyukas zászló a forradalom jelképe lett. Képen a Leonardo da Vinci utca és a Tömő utca kereszteződése

Fotó: Fortepan / Fortepan

A tüntetők a Petőfi-szobornál és a Bem téren gyűltek össze, majd a Parlament elé vonultak. A zászlókból kivágták a szovjet címert – így született meg a lyukas zászló, a forradalom legismertebb jelképe. Az esti órákban azonban a helyzet drámaian megváltozott: a békés demonstráció véres összecsapásba torkollt, amikor a karhatalom a Magyar Rádió épületénél a tömegbe lőtt.

A forradalom lángjai október 23 után

A következő napokban országszerte kitört a fegyveres ellenállás. Ledöntötték a Sztálin-szobrot, felkelők foglalták el a rádiót, a pártlapok szerkesztőségeit és a fegyverraktárakat. Október 25-én a Kossuth téren sortűz zúdult a tömegre, majd vidéken – Miskolcon, Mosonmagyaróváron, Kecskeméten – is halálos áldozatokat követeltek a sortüzek.

Rákóczi út 54

Fotó: Fortepan / Hofbauer Róbert / Fortepan / Hofbauer Róbert

A felkelés központi alakja Nagy Imre lett, aki kormányfőként reformokat ígért, és november 1-jén bejelentette Magyarország semlegességét, valamint a Varsói Szerződésből való kilépést. Ez azonban a szovjetek beavatkozásához vezetett: november 4-én megindult a katonai támadás, amely leverte a forradalmat.

A forradalom leverése után több ezer embert börtönöztek be, több százat kivégeztek, köztük Nagy Imrét, Maléter Pált és Gimes Miklóst. Mintegy 200 ezer magyar kényszerült emigrációba.

Évtizedekig „ellenforradalomként” emlegették 1956 eseményeit, mígnem 1989-ben Pozsgay Imre hivatalosan népfelkelésnek nevezte őket. Ugyanabban az évben, október 23-án, Szűrös Mátyás kikiáltotta a Magyar Köztársaságot.

