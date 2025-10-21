Új hír érkezett a Dunai Finomítóról - megszólalt a MOL

Eloltották a tüzet a Mol Dunai Finomítójának AV3 üzemében - tájékoztatta a társaság kedden délután az MTI-t.

Tűz a Mol százhalombattai olajfinomítójában

Fotó: Facebook

Korábban beszámoltunk róla, éjszaka tűz ütött ki a MOL százhalombattai Dunai Finomítójának AV3-as desztillációs üzemében, ahol a kőolajat szétválasztják különböző komponensekre. A vállalat rendkívüli sajtótájékoztatóján kizárták, hogy a százhalombattai tűzesetnek bármilyen köze lenne.

A termelés fokozatosan újraindul, Magyarország üzemanyagellátása biztosított - áll a MOL közleményben.