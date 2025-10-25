Vasárnap hajnalban ismét átállunk a téli időszámításra, amikor 3:00-ról 2:00-re kell visszatekerni az órákat. Az óraátállítás 2025-ben sokak számára kellemes lehet, hiszen egy órával tovább alhatunk, a szervezetnek azonban időbe telhet, mire megszokja az új ritmust.

Az óraátállítás 2025-ben nemcsak a napirendünket, hanem az alvásminőséget is befolyásolhatja - Fotó: Alrandir / Shutterstock

Hogyan befolyásolja az óraátállítás 2025-ben a biológiai óránkat?

Az emberi test belső időmérő rendszere, a cirkadián ritmus szoros kapcsolatban áll az alvásminőséggel, a hormonműködéssel és a szív egészségével. A hirtelen időváltozás megzavarhatja ezt az egyensúlyt, ami fáradtságot, figyelemzavart és alvási nehézségeket okozhat.

A szakértők azt javasolják, hogy az óraátállítás előtt és után is próbáljunk meg fokozatosan igazodni az új időrendhez. Érdemes pár órával korábban korábban lefeküdni, kerülni az esti koffeint és alkoholt, valamint előnyben részesíteni a természetes fényt reggelente.

Egyre több orvos és kutató szerint az állandó téli időszámítás lenne a legkedvezőbb az emberi szervezet számára. Ez az időrend jobban illeszkedik a természetes fényviszonyokhoz, segíti a pihentető alvást és csökkenti a biológiai stresszt.

Ezeket a vonatokat érinti az óraátállítás. Részletek az Origo oldalán.