A hétvégén jön az óraátállítás, erre figyeljen

Az idei óraátállítás 2025. október 26-án, vasárnap hajnalban történik, amikor hajnali 3 órakor 2 órára kell visszaállítani az órát, ezzel megkezdődik a téli időszámítás. A nyári időszámítás október utolsó vasárnapjáig tart, így ez lesz az a nap, amikor hivatalosan is visszatérünk a „normál” időrendhez - tájékoztat az MTI.

Az óraátállítás nem csak az alvásunkat boríthatja fel

Fotó: Pexels

Mi lesz az óraátállítás jövője az Európai Unióban?

Az Európai Unió már évekkel ezelőtt döntött az óraátállítás eltörléséről, de az egységes megvalósítás időpontja továbbra sem tisztázott.

A tagállamoknak arról kell megegyezniük, hogy a nyári vagy a téli időszámítást kívánják véglegesen megtartani

– ez azonban nemzetgazdasági és egészségügyi szempontból is érzékeny kérdés.

A Magyar Alvás Szövetség szerint érdemes lenne figyelembe venni a kronobiológiai kutatások eredményeit, amelyek a természetes fényhez és alváshoz igazodó időzónák mellett érvelnek.

G. Németh György, a szövetség elnöke szerint az óraállítás megszüntetése életmódváltást igényelne:

Nem hosszabbíthatjuk tovább következmények nélkül a nappalokat az éjszakai alvásidő rovására.

Az időzónák egységesítése kulcsfontosságú lehet

A szakértők szerint a szomszédos országok közötti időzóna-eltérések elkerülése alapvető fontosságú a gazdaság és a kereskedelem zavartalan működése érdekében. A Magyar Alvás Szövetség ezért csatlakozott a nemzetközi Time Use Initiative (TUI) programhoz, amely a tudatos időgazdálkodás és a lakossági egészségmegőrzés fontosságát hangsúlyozza.

A szövetség kiemeli: az időhöz való jog mindenkit megillet, és az időgazdálkodásban jelentkező egyenlőtlenségek csökkentése közös társadalmi érdek.

