Kiderült, mit tesz velünk valójában az óraátállítás, az orvosok sem maradtak csendben

Az emberi szervezet belső ritmusa, a cirkadián ritmus szoros összefüggésben áll az alvásminőséggel, a hormonháztartással és a szív működésével. A tavaszi óraátállítás során elveszített egy óra alvás a szív- és érrendszerre fokozott terhelést ró. A kutatók szerint a biológiai óra átállítása még egészséges embereknél is átmeneti stresszt okoz, ami rövid távon megemelheti a vérnyomást és a pulzust.

Az óraátállítás után sokan tapasztalnak fáradtságot és alvászavart.

Fotó: Unsplash

Az óraátállítás megzavarja a biológiai órát

A szervezetnek több napra, sőt akár egy hétre is szüksége lehet, míg újra alkalmazkodik a megváltozott időrendhez. Ez alatt az idő alatt gyakoribbak lehetnek az alvászavarok, a fáradékonyság és a koncentrációs nehézségek – mindez pedig közvetve növelheti a közúti balesetek és a munkahelyi hibák számát is.

Több infarktus és stroke a tavaszi átállás után

A Nature folyóiratban megjelent tanulmány figyelmeztet: a tavaszi óraátállítás utáni napokban statisztikailag kimutathatóan megnő a halálozások száma, főként szívinfarktus és stroke miatt.

A kutatók több tízezer egészségügyi adatot elemeztek, és azt találták, hogy a szervezet belső órájának megzavarása akár 5–10 százalékkal is növelheti a szív- és érrendszeri események előfordulását a tavaszi napokban.

A magyar szakértők szerint ilyenkor fontos a fokozatosság: érdemes már néhány nappal előtte kicsit korábban lefeküdni, és kerülni az esti koffein- vagy alkoholfogyasztást, hogy a szervezet könnyebben alkalmazkodjon - írja a Házipatika.

A legtöbb szakértő egyetért abban, hogy az állandó téli időszámítás lenne a legkedvezőbb az emberi szervezet számára. Ez az időrend jobban igazodik a természetes fényviszonyokhoz, és támogatja a szervezet biológiai ritmusát.

